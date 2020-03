Vous pouvez vivre une nouvelle aventure d’explorateurs sur Nintendo Switch

Nintendo Switch continue d’augmenter son catalogue de titres et maintenant le distributeur SOEDESCO ajoutera Adam’s Venture: Origins. Le jeu sera bientôt disponible en format physique et numérique pour la console hybride Nintendo.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Adam’s Venture: Origins est un jeu vidéo d’aventure se déroulant dans la deuxième décennie du 20e siècle, où vous incarnez l’explorateur Adam Venture alors qu’il recherche les ruines du roi Salomon, le jardin d’Eden et d’autres sites historiquement célèbres.

En explorant des ruines antiques, des tombes abandonnées et en résolvant des mystères antiques, nous serons à la recherche d’artefacts anciens qui nous mèneront à des secrets historiques surprenants et découvrirons ce que la sinistre compagnie Clairvaux cache.

Contrairement aux aventures de Lara Croft et de Nathan Drake, Adam’s Venture: Origins ne contient aucun élément d’action, car Adam est un personnage paisible, ce qui n’empêche pas le jeu d’être excitant et stimulant avec une variété de puzzles.

Adam’s Venture: Origins aura des graphismes de la nouvelle génération, nous allons donc profiter des paysages et des énigmes difficiles du titre dans la plus haute qualité visuelle.

À l’origine, Adam’s Venture: Origins a été lancé sur les plates-formes actuelles telles que PS4, PC et Xbox One en 2016.

Malheureusement, Adam’s Venture: Origins n’a pas encore confirmé de date sur Nintendo Switch, mais nous espérons que SOEDESCO nous informera bientôt du jour où nous pourrons profiter de cette aventure pleine de puzzles.

