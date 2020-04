Vous vous ennuyez en quarantaine? Ces jeux PC coûtent moins de 300 $ MXN

Plusieurs jours se sont écoulés depuis la mise en quarantaine des coronavirus et il est probable que vous ayez déjà terminé votre backlog. Si cela vous est arrivé et que vous êtes un joueur PC, vous serez heureux de savoir qu’il existe plusieurs jeux que vous pouvez obtenir à très bon marché.

Il convient de mentionner que l’un des avantages du jeu sur PC est qu’il existe différents magasins de jeux. Vous y trouverez différentes offres dans une grande variété de jeux. Nous vous présentons donc une liste de différents jeux disponibles sur Steam, Green Man Gaming et Epic Games Store que vous pouvez obtenir à un prix attractif.

REMARQUE: Il est important de noter que certains magasins traitent les paiements en dollars. Ainsi, il est possible que certains jeux vous coûtent plus de 300 $ MXN avec la volatilité du taux de change ou selon le prix auquel votre banque facture le dollar.

Green Man Gaming

Pour commencer avec notre série d’offres, nous avons Green Man Gaming. La boutique de jeux PC propose des codes que vous pouvez utiliser sur Steam ou Epic Games Store pour télécharger le jeu que vous avez acheté.

Cette boutique offre actuellement des réductions sur divers jeux Bethesda. C’est donc une bonne opportunité d’acheter Fallout: New Vegas, Dishonered ou DOOM à des prix très attractifs. Nous présentons la liste ci-dessous:

Une autre promotion attrayante de Green Man Gaming se trouve dans ses packs. Actuellement, le magasin propose des packages avec divers jeux et ils peuvent être à vous pour moins de 100 $ MXN. Par exemple, il existe un ensemble que vous pouvez prendre LEGO Batman, Batman Arkham Asylum, Shockrods, Frozen Synapse Prime et Aporia: Beyond the Valley pour 60 $ MXN. Il est à noter que si vous achetez un Pack de 1 à 5, vous recevrez un coupon pour obtenir le Pack 6.

Epic Games Store

Comme nous l’avons déjà dit, il existe plusieurs magasins dans le monde du jeu sur PC et l’un d’eux est l’Epic Games Store. Actuellement, dans ce magasin, vous pouvez trouver plusieurs jeux indépendants pour moins de 5 $ USD. Parmi eux, Fès, Flower, Minit et FTL: Faster Than Light. Nous sommes sûrs que certains de ces éléments vous divertiront longtemps.

Voici plusieurs jeux à bon prix:

Steam

Enfin, nous avons Steam, le magasin de jeux PC préféré parmi tant d’autres. Actuellement, le service de Valve offre des remises sur les jeux qui ont été nominés aux prix BAFTA. Il est à noter que ces offres prendront fin demain, le 2 avril, alors profitez-en dès que possible.

Qu’avez-vous pensé de ces remises? En profiterez-vous? Dites-le nous dans les commentaires.

