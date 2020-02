Voyagez dans des vaisseaux extraterrestres avec la nouvelle mise à jour No Man’s Sky

Les conceptions des navires No Man’s Sky Ils sont généralement assez attrayants, mais avez-vous déjà voulu voyager à l’intérieur d’une créature extraterrestre? Parce que si c’est le cas, alors vous serez heureux de savoir que votre dernière mise à jour vous permettra de faire exactement cela.

La mise à jour Navires vivants, que vous pouvez télécharger en ce moment, inclut des vaisseaux organiques. Ces formes de vie servent de n’importe quel vaisseau normal, mais chacune a sa propre caractéristique en fonction de la façon dont vous l’alimentez à mesure qu’elle grandit. Dans la bande-annonce ci-dessus, vous pouvez voir certaines de ces variantes.

Sean Murray Il mentionne également qu’ils ajouteront plus de variété et d’expériences uniques à cette aventure interspatiale, mais malheureusement, elle n’offre pas plus de détails que cela. Navires vivants Il peut désormais être téléchargé sur toutes les plateformes et occupera 11 Go d’espace sur votre disque dur.

Source: Hello Games

