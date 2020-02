Wanderlust Travel Stories pour apporter une narration minimaliste au Switch

Les histoires que vous pouvez raconter aux autres pour le reste de votre vie sont l’une des plus grandes choses qui viennent de vos voyages. Dans cet esprit, Wanderlust Travel Stories prend neuf histoires de différentes expériences personnelles avec le voyage pour créer une collection d’écriture apaisante et minimaliste.

Sorti à l’origine sur PC et appareils mobiles l’année dernière, le jeu vise à faire ses débuts sur console sur la Nintendo Switch courant février. Chaque histoire a des aspects «choisissez votre propre aventure» et vous permettra de façonner personnellement des histoires qui se déroulent du Bangladesh à l’Antarctique.

Le studio de développement, Different Tales, a un pedigree AAA avec du talent qui a travaillé sur The Witcher, Dying Light et Hitman. Les créateurs de Wanderlust Travel Stories ont également déclaré que le jeu dépeindrait fortement une variété d’émotions.

Vos choix façonnent l’humeur des personnages. Cela, à son tour, change votre façon de voir le monde. Toutes les émotions sont valables: le bonheur ou l’enthousiasme ne sont pas tout, se sentir triste ou fatigué est parfaitement naturel.

