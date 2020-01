War On Cobra est un autre jeu de stratégie mobile pour couper les cookies

Dans G.I. Joe: War on Cobra, le nouveau jeu mobile gratuit de Hasbro et du développeur Emerald City Games, les joueurs prennent parti dans le conflit animé classique. Ils construisent des bases et récoltent des ressources. Ils collectent des personnages, des véhicules et des armes pour défendre leur base et attaquer les autres. C’est le même jeu de stratégie mobile gratuit que j’ai joué une douzaine de fois, seul celui-ci a G.I. Joe.

Il n’y a rien de particulièrement choquant chez G.I. Joe: War on Cobra, en dehors des ennuis normaux gratuits comme les microtransactions, les minuteries de construction et mon nouveau mécanicien le moins préféré, en attendant que les coffres à butin soient déverrouillés. La direction artistique est charmante, transformant des personnages de dessins animés emblématiques en des personnages robustes d’aspect fortnite. Je les achèterais.

L’action, telle qu’elle est, satisfait mon besoin de regarder de minuscules bâtiments exploser. Les joueurs amènent des troupes et de l’équipement au combat, les déployant sur le terrain lorsqu’ils ont suffisamment d’énergie pour le faire. Au fur et à mesure des jeux de ce type, celui-ci est plutôt bon.

Emerald City Games a même réussi à introduire un peu d’humour dans le jeu. Les plaisanteries entre les personnages des deux côtés sont courageuses et amusantes, et chaque fois que la baronne parle, je ne peux pas m’empêcher de rouler les yeux sur son accent. “Zink.”

Bien que le jeu vienne juste de commencer, il y a un bel assortiment d’équipement et de troupes disponibles des deux côtés, avec plus à ajouter dans les prochains mois à travers des événements spéciaux et autres.

C’est un bon de ces jeux, mais c’est l’un de ces jeux. Je ne voulais pas de l’un de ces jeux. Je veux un vrai jeu de stratégie en temps réel avec ces personnages. Ou un tireur de héros, a’la Overwatch. Nous avons eu des décennies pour apprendre à connaître les personnages colorés des deux côtés du G.I. Joe et Cobra se battent. Il doit y avoir une meilleure façon de jouer avec eux.

