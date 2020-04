Warborn arrive sur Nintendo Switch depuis PQube le 12 juin

Si vous avez aimé Wargroove autant que nous avons de la chance, un autre indie qui rappelle Advance Wars est en route vers Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 et PC. PQube, plus précisément sa division axée sur le titre d’études indépendantes, apportera à toutes les plateformes les derniers travaux de Raredrop Games, une petite équipe de Bristol, en Angleterre. Le jeu en question est Warborn, un RPG tactique où nous aurons un meca, un costume de guerre de pointe appelé Variable Armor, avec lequel aller au combat afin de rétablir la paix dans le système Auros, qui se trouve dans une situation d’incertitude en raison de l’environnement politique déséquilibré entre les factions.

À Warborn, nous pourrons choisir entre quatre commandants, chacun représentant une faction et disposant de leur propre pouvoir, traits et style de jeu. Le terrain de jeu sera divisé en carrés hexagonaux à travers lesquels nous pouvons nous déplacer et nous positionner de la meilleure façon possible pour causer un maximum de dégâts à nos ennemis. Il sera possible de demander des renforts, d’infliger des états modifiés, de poser des pièges ou de soutenir des alliés, entre autres actions.

Maintenant, comment pouvons-nous profiter du gameplay proposé par Warborn? Eh bien, nous aurons plusieurs modes de jeu, ceux-ci étant un Mode campagne, où nous assisterons à la guerre du système Auros du point de vue de quatre commandants différents à travers 40 missions; un Mode escarmouche, dans lequel nous allons configurer nos propres paramètres de départ pour développer de nouvelles tactiques lors de la compétition contre l’IA du jeu, un mode multijoueur en ligne, pour combattre et battre des joueurs du monde entier dans des matchs en tête-à-tête intenses; et un Éditeur de carte, pour créer nos propres plateaux de jeux pour tester avec l’IA en mode Escarmouche ou en ligne contre nos amis.

Que pensez-vous de la proposition de Warborn? Le dernier titre de Raredrop Games sera disponible sur Nintendo Switch et sur les autres plateformes à partir du 12 juin pour un prix de 24,99 € et avec des textes en espagnol, et, au moins dans la console hybride japonaise, nous aurons besoin de 1,5 Go de stockage interne pour pouvoir le télécharger. Pour finir, nous vous laissons avec sa dernière bande-annonce afin que vous puissiez voir le jeu en action. À plus!

