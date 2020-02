Warcraft 3: le jeu «pire» étiqueté reforgé de tous les temps sur Metacritic

Warcraft 3: Reforged fait face à de graves contrecoups après de terribles scores Metacritic. (Photo: Blizzard Entertainment)

Eh bien, cela fait cinq jours que Warcraft 3: Reforged est arrivé sur le marché. Cinq jours et tout ce que Blizzard doit malheureusement montrer, ce sont les 18000 critiques négatives de Metacritic et une armée de fans furieux de Warcraft qui demandent les promesses sur lesquelles ils sont tombés. Grâce aux innombrables erreurs dans le système, aux fonctionnalités épissées et au gameplay de buggy global, Warcraft 3: Reforged ressemble à un cauchemar complet. Et maintenant, alors que Blizzard fouille Reddit pour obtenir des conseils sur les nombreux bogues que les joueurs ont éliminés, cela ne laisse qu’une seule question. Et c’est – Blizzard peut-il se racheter de ce terrible remaster? Y a-t-il encore de l’espoir pour le titre de stratégie?

Warcraft 3 a été un énorme succès pour les joueurs PC en 2002. Avec un style de jeu nouveau et addictif et une campagne suffisamment fraîche pour revivre dix fois – Blizzard a incontestablement frappé l’or plutôt parfaitement. En raison du succès mondial du titre, ce n’était qu’une question de temps avant que Blizzard ne rallume la flamme de leur création autrefois fière. Mais, malheureusement, après plusieurs années de fans prometteurs une version polie du jeu, le produit final s’est effondré en cendres et a laissé les joueurs impatients stupéfaits.

Warcraft 3: Reforged détient désormais un statut douloureux en tant que pire jeu évalué par les utilisateurs de tous les temps. Avec un score de 0,5%, les joueurs grattent littéralement le fond du canon pour toute forme de compliment afin de donner à Blizzard leurs efforts. Mais, navrant, rien ne peut être dit sur le dernier projet. Si quoi que ce soit, les fans implorent Blizzard de reprendre le jeu et de le jeter à la planche à dessin pour un examen plus approfondi.

Blizzard a désormais la tâche colossale d’essayer de tenir ses promesses. Ils ont très peu de temps pour ramener le titre que des millions de joueurs du monde entier considéraient autrefois comme leur favori dans le catalogue. Qu’ils y parviennent ou non est vraiment un mystère. Mais, dans l’intérêt de la réputation du développeur et de nombreux fans contrariés, nous espérons qu’il pourra être entièrement reforgé. Il y a peut-être encore de l’espoir.

