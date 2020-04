Warface apporte le mode Battle Royale à sa version Nintendo Switch

Crytek, le développeur de Warfacele shooter free2play qui est venu à la mi-février pour eShop, a publié une mise à jour pour le titre. Comme c’est arrivé sur les autres plateformes où vous pouvez profiter du jeu, les modes sont venus en premier coopératives y compétitif et quelque temps plus tard, bataille royale. Cette fois, c’était un mois et demi plus tard que cette façon de jouer a été mise en place, qui est maintenant disponible en Nintendo Switch.

Le bataille royale est un mode de jeu qui, il y a quelques années, est devenu à la mode avec PUBG y Fortnite, plus de représentants sont venus au genre, comme Apex Legends ou le récent Warzone de Call of Duty. Malgré cela, peu ont atteint Commutateur, seul Fortnite y Realm Royale, donc son inclusion dans Warface C’est une nouvelle option pour les joueurs et, contrairement aux deux autres, il a une approche et des graphismes plus réalistes.

Warface apporte une bataille royale différente de celles déjà sur Nintendo Switch

Sur le site officiel de Warface, nous avons pu connaître tous les détails qui caractérisent le nouveau mode de jeu. Comme dans les autres, notre objectif est d’être le dernier survivant dans une arène de combat dont la taille diminue avec le temps. Nous ne commencerons qu’avec une arme de mêlée, donc si nous voulons obtenir un meilleur équipement, nous devrons enquêter sur les différents endroits à la recherche d’armes et d’armures à distance. Le nombre de joueurs, 32, est inférieur à ceux que nous trouvons habituellement, bien qu’il double ceux de tout autre mode PvP dans le jeu de base.

De plus, nous vous rappelons que Crytek ce ne sont pas des nouvelles juste pour Warface, mais aussi parce qu’au milieu de ce mois d’avril, la remasterisation de Crysis. Le FPS, qui fut l’un des plus marquants de sa génération grâce à son moteur graphique, le CryEngine, arrivera cet été pour Nintendo Switch.

