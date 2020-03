Warface atteint 1 million de joueurs sur Switch en un mois

Par Stephany Nunneley,

Samedi 28 mars 2020 14:48 GMT

Warface est arrivé sur Switch en février et a vu 1 million de joueurs au cours de son premier mois de sortie.

Un mois après son lancement officiel sur Nintendo Switch, Warface a atteint 1 million de joueurs inscrits, avec un temps de jeu total égal à 83 000 jours.

Pendant ce temps, les joueurs ont également terminé 495 387 matchs JcJ. Mais les modes les plus populaires sont les missions PvE (1 285 309 jouées) et les opérations spéciales coopératives (148 507 terminées).

Le jeu a un contenu complet et une parité de fonctionnalités avec les versions Xbox One et PS4, avec un système de rotation de contenu ouvrant de nouvelles missions coopératives PvE chaque semaine. L’équipe de développement prévoit de publier simultanément la prochaine grande mise à jour sur les trois plates-formes.

Warface prend en charge les modes portable, de table et TV du Switch, avec une résolution variant entre 540p et 720p. Le jeu prend également en charge d’autres fonctionnalités exclusives à Switch telles que la visée gyroscopique et HD Rumble et la manette Nintendo Switch Pro.

Il s’agit d’un jeu en ligne uniquement, mais comme il s’agit d’un jeu gratuit, il ne nécessite pas d’adhésion à Switch Online.

