Warface atteint un million de joueurs sur Switch

Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRES

27/03/2020 19:27

En un mois seulement, le dernier jeu de tir gratuit Nintendo Switch, Warface, a atteint un million de joueurs inscrits sur la plateforme. Équipe Allods, ses développeurs, ont partagé d’autres statistiques intéressantes sur l’avancement du titre sur la console hybride du Grand N.

Les joueurs ont terminé 495 387 parties PvP

Le temps de jeu total pour Warface sur Switch est de 83 mille jours

Les modes de jeu les plus populaires sur Switch sont les missions PvE (1 285 309 jeux) et la coopération d’opérations spéciales (148 507 complétés)

Warface fait ses débuts de façon surprenante dans Commutateur il y a un mois avec tout le contenu et les fonctionnalités des versions de Xbox One et PS4. Ivan Pabyarzhin, chef de Warface, a déclaré qu’il veut conserver la version de Commutateur avec des mises à jour constantes.

Source: Warface

Life is Strange 2 lance un essai gratuit sur Xbox One



Vous pouvez voter pour la couverture réversible du RPG Fairy Tail

Rodolfo León

Editor at atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.

Twitter: @remi_leon













.