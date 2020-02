Warface, le FPS free2play de Crytek, arrive sur Nintendo Switch

Surprise! Un nouveau free2play rejoint le catalogue Nintendo Switch avec l’arrivée inattendue de Warface, le titre de guerre Crytek qui a atterri en 2013 et a fait son chemin à travers diverses plates-formes, y compris les consoles Sony et Microsoft de la génération précédente et actuelle, pour enfin atteindre la console hybride.

Voilà pourquoi Warface est aujourd’hui un vétéran dans le genre de FPS réalistes, qui compte plus de 80 millions de joueurs répartis dans le monde entier, selon Crytek. Avec ce titre, nous pouvons entreprendre des batailles de campagne JcJ dans divers cartes pouvant être jouées par plus de 50 joueurs simultanément, situé dans diverses parties de la planète.

La vôtre est-elle la coopérative? En plus de sa dose d’histoire, Warface a également Cartes PvE jouer avec d’autres joueurs qui feront face à toutes sortes de situations; des batailles visant à mettre fin aux mégorzanisations terroristes, à devoir vaincre des hordes de zombies à Tchernobyl, pour même affronter une armée de robots de Mars. Nous pouvons y faire face grâce à un arsenal complet de plus de 2000 armes réalistes et personnalisable et les 5 classes de personnages avec des compétences uniques et un équipement personnalisable.

Pour le moment, Warface peut être téléchargé à partir de l’eShop australien, bien qu’il soit prévu qu’il apparaisse dans les prochaines heures dans les autres zones. Dans la boutique, nous pouvons acheter les différents packs de contenu payant, ainsi que la devise du jeu, appelée Kredits.

La question du million que vous vous poserez est de savoir si elle aura un jeu croisé. La vérité est que c’est une fonctionnalité très recherchée par Crytek, et qu’en fait, ils pensaient à mettre en œuvre à partir du second semestre 2020 sur PlayStation 4 et Xbox One. Étant donné que Nintendo Switch ajoute à l’équation, il pourrait également l’inclure, mais c’est quelque chose que nous devons attendre pour qu’il soit confirmé.

Nous vous laissons avec une bande-annonce pour la version Xbox One.

Bande-annonce de Warface

