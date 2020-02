Warface serre CryEngine exigeant de Crytek dans le commutateur

Le jeu de tir compétitif gratuit et ridiculement nommé Warface est le premier jeu CryEngine à orner la Nintendo Switch. Comment les développeurs ont-ils entassé un jeu propulsé par CryEngine V sur le matériel modeste de Nintendo? En modifiant l’enfer et en le limitant à une station d’accueil 720p et à un ordinateur de poche 540p.

Développée par le studio interne My.Games Allods Team, les gens derrière les versions PlayStation 4 et Xbox One de Warface et Skyforge, la version Switch du jeu a toutes les fonctionnalités de ses cousins ​​de console, plus une visée gyroscopique et un grondement HD. Veuillez conserver vos applaudissements jusqu’à la fin de la présentation.

La résolution peut être faible et le jeu peut être limité à 30 images par seconde, mais Warface Switch ne semble pas trop minable pour ce qu’il est et ce qu’il fonctionne. Il est également gratuit, ce qui contribue grandement à rendre son nom stupide plus tolérable.

Mieux encore, les trois versions de console de Warface reçoivent la mise à jour «Titan» du jeu aujourd’hui, leur permettant d’accéder à la nouvelle classe de robots lourds et d’atteindre la parité de contenu avec la version PC. Tout le monde gagne. Eh bien, tout le monde joue à Warface.

