Warframe arrive sur PS5 et Xbox Series X, alors que le jeu continue de croître

La société hongkongaise Leyou Technologies, qui possède un certain nombre de développeurs de jeux tels que Digital Extremes et Splash Damage, a déclaré des revenus pour sa dernière période et partagé de nombreux nouveaux détails sur la performance de ses jeux.

À commencer par Digital Extremes, le jeu phare de la société, Warframe, continue de croître. Pour l’année civile terminée le 31 décembre, Warframe comptait 57,5 ​​millions de joueurs inscrits, soit une augmentation de 19,5% par rapport aux 48 millions de l’année précédente. La sortie sur PS5 et Xbox Series X a également été confirmée (plus de détails plus tard).

Sorti à l’origine en 2013, Warframe continue de croître et connaît un grand succès, devenant l’un des jeux gratuits les plus populaires au monde. Il figure régulièrement dans le top des classements Steam en termes de joueurs, et Leyou rapporte que c’est l’un des jeux gratuits les plus rentables sur PS4 et Xbox One.

Leyou a déclaré que le succès continu de Warframe peut être lié à la manière dont Digital Extremes a régulièrement soutenu le titre au fil des ans avec de nouveaux DLC et plus encore.

Cependant, les revenus de Warframe en 2019 ont chuté de 12,2%. Leyou a déclaré que le ralentissement peut être attribué à trois éléments en particulier, dont le premier est des titres compétitifs qui sont entrés sur le marché. La deuxième raison pour laquelle les revenus ont chuté est que les gens retiennent leurs achats de consoles car de nouveaux systèmes, la PS5 et la Xbox Series X, devraient être lancés plus tard cette année. La troisième raison est que f était de nature si substantielle que l’équipe ne pouvait pas publier des mises à jour plus petites aussi rapidement qu’auparavant.

Ces problèmes qui affectent les revenus de Warframe sont “éphémères”, a déclaré Leyou, ajoutant que la société s’attend à ce que Warframe reste populaire à l’avenir.

Dans la déclaration, Leyou mentionne également que Digital Extremes prévoit de lancer Warframe sur PS5 et Xbox Series X, ainsi que “d’autres appareils”, ce qui devrait aider la franchise à se développer davantage.

“Pour 2020, des mises à jour de contenu pour Warframe dans la quête d’histoire The New War et un autre monde ouvert devraient être lancées en 2020. En outre, nous aurons d’autres mises à jour de contenu d’Empyrean, et optimiserons le processus de guidage pour débutants et le niveau de débutant. 2020 sera une autre année prospère pour Warframe, et d’autres plans seront annoncés aux joueurs de TennoCon en juillet 2020 “, a déclaré Leyou.

Leyou a également fourni une mise à jour sur la façon dont ses autres jeux et franchises progressent. En 2019, Leyou a annoncé un accord avec Amazon Game Studios pour créer un nouveau MMO Lord of the Rings avec sa division Athlon Games, et Leyou a déclaré que tout allait bien pour que le jeu devienne un “blockbuster”.

“En combinant l’énorme trafic organique de la propriété intellectuelle populaire, un partenariat stratégique avec Titan Internet international, avec les principales capacités de développement et de publication de jeux du Groupe, le Groupe est capable de maximiser le taux de réussite de la transformation du nouveau produit en superproduction”, a déclaré Leyou.

Ce jeu, ainsi qu’un nouveau jeu Transformers et Civilization Online, “progressent bien”, a déclaré Leyou. La société travaille également sur “plusieurs nouveaux produits inopinés à différents stades de développement”, et ceux-ci progressent également très bien, a déclaré la firme. Certains d’entre eux seront lancés en 2020, mais la société a refusé de proposer des détails.

Leyou exploite également une entreprise de travail rémunéré par le biais de sa filiale en propriété exclusive, Splash Damage, ainsi que par le biais de sa participation dans Certain Affinity. Les revenus tirés des projets de travaux contre les incendies ont bondi de 22,3% pour atteindre 31,2 millions de dollars. Certains des projets de travail à la location notables des entreprises de Leyou en 2019 comprenaient la partie multijoueur de Gears 5 et Halo: Reach for The Master Chief Collection, tous deux développés par Splash Damage. Le studio basé au Royaume-Uni a également développé le jeu de stratégie Gears of War, Gears Tactics, qui sortira en avril.

La division du travail contre rémunération de Leyou a également obtenu de «multiples nouvelles offres» pour l’avenir qui rapporteront plus d’argent, mais celles-ci n’ont pas été divulguées.

Vous pouvez lire le rapport complet des investisseurs de 46 pages de Leyou ici.

