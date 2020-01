Warframe – La mise à jour Empyrean est maintenant disponible sur Switch

La grande mise à jour Empyrean de Warframe est en direct sur Switch. La dernière extension du jeu lance de 1 à 4 joueurs de la terre à l’espace en un combat coopératif tactique de navire à navire.

Au bord d’une guerre imminente, le nouveau et le vétéran Tenno se retrouveront à jouer étroitement ensemble en utilisant des compétences de coopération et de communication de haut niveau. Qu’il s’agisse de faire exploser des hordes de combattants et d’équipages adverses, ou de tirer comme une balle du Canon Archwing sur des navires ennemis pour les réquisitionner ou les détruire, les joueurs disposeront d’une nouvelle puissance de feu offensive évolutive. Pour vraiment réussir, les escouades Railjack auront besoin à la fois d’attaque et de défense. Le navire Railjack en état de marche subit des dégâts, a besoin de ressources pour faire couler les munitions et aura besoin de l’attention coordonnée des joueurs, depuis les incendies à la bombe et la soudure des trous de coque jusqu’à la lutte contre les parties ennemies à l’embarquement.

Les points forts d’Empyrean incluent:

Bienvenue sur le Railjack: Empyrean met les joueurs à la tête du cuirassé Sigma Series Railjack. Ce vaisseau ultra puissant est évolutif, personnalisable et la pièce maîtresse de toutes les futures missions spatiales empyréennes.

Réunissez l’équipe: cette phase d’Empyrean est conçue et optimisée comme une expérience coopérative. Les joueurs en solo pourront toujours profiter d’Empyrean, mais la difficulté et la progression sont équilibrées autour d’équipages complets. L’année 2020 apportera des capacités solo améliorées et plus de surprises!

Vol libre: essayez le Railjack en mode vol libre. Apprenez les bases sans vous battre, puis rejoignez une équipe lorsque vous êtes prêt.

Pouvoirs de Railjack: Le Railjack lui-même offre des options incroyablement diverses pour contrer les assaillants Grineer. Avec une technologie constamment mise à jour comme des champs de dissimulation et des trous vides à gagner, et des mouvements spéciaux comme «Juke» pour déjouer les ennemis, les joueurs gagneront des mouvements puissants à mesure qu’ils progressent.

Pouvoirs de Warframe: à bord du Railjack en combat, les joueurs ont également une multitude d’options fantastiques à portée de main. Ils peuvent se jeter au combat en utilisant Archwings pour infiltrer des navires ennemis ou tirer à partir de «canons Archwing» pour anéantir des navires plus petits. En utilisant la carte tactique, Tenno peut exploiter les capacités de Warframe à bord et les lancer là où c’est nécessaire. Ils ordonnent à leurs coéquipiers d’assister à des crises, de souder des trous dans la coque ou d’affronter une équipe d’embarquement, et ils peuvent se téléporter d’un endroit à l’autre, que ce soit à bord du Raijack ou d’un navire ennemi.

NOUVEAUX SYSTÈMES AMÉLIORABLES

Empyrean apporte avec lui de nouveaux systèmes de jeu innovants qui élargissent le fantasme de bataille spatiale de Warframe. Du choix de l’esthétique simple de Railjack comme les noms, les couleurs et les skins des navires à la construction d’armes, d’armures et de pouvoirs, les nouveaux systèmes de mise à niveau d’Empyrean sont profonds et puissants. Ils incluent:

Intrinsics: Avec la toute nouvelle fonctionnalité «Intrinsics», les joueurs découvriront un nouveau système de progression RPG fiable. En jouant à travers des missions et en gagnant des points intrinsèques, Tenno construit ses propres compétences classées par joueur

Avionique: ce sont les «pouvoirs» évolutifs du navire. Ils comprennent les types Battle, Integrated et Tactical et fonctionnent comme les capacités Warframe

Composants: canons, moteurs, réacteurs et boucliers

Armements: armes AKA, sont différents types de puissance de feu

La construction de la cale sèche et du railjack peut être accomplie en utilisant des ressources obtenues gratuitement dans le jeu ou sur le Warframe Marketplace.