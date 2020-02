Warhammer 40,000: l’escadron Dakka emmène la série dans les airs

Entre Total War: Warhammer, Space Hulk: Tactics, Warhammer: End Time – Vermintide et Warhammer 40,000: Space Marine – parmi des dizaines et des dizaines d’autres – la franchise Warhammer a touché à peu près tous les genres imaginables. Jusqu’à présent, cependant, il n’y a pas eu de simulations de vol.

Warhammer 40,000: Dakka Squadron, annoncé aujourd’hui par le développeur Phosphor Games, comble cette lacune. Du seul nom, les fans inconditionnels de Warhammer sauront que le jeu se concentre sur les Orks, les maniaques à la peau verte hilarants qui aiment la guerre plus que toute autre faction de l’univers Warhammer.

Les joueurs pourront choisir parmi l’un des cinq clans orks de l’escadron Dakka: Blood Axes, Goffs, Bad Moons, Death Skullz et Evil Sunz. Chaque faction a ses propres traits et capacités uniques, prenant son envol dans les Dakkajets, Blitza-Bommas et Burna-Bommas.

Vous commencez comme un Flyboy humble qui monte progressivement l’échelle pour devenir un Ork Warboss redouté. Il y a plus de 20 missions à combattre pendant la campagne; vous apprendrez des manœuvres spéciales en cours de route, tout en perfectionnant vos compétences de combat de chiens, de bombardement en piqué et de bombardement de tapis dans diverses missions air-air et air-sol.

Warhammer 40,000: Dakka Squadron devrait sortir plus tard cette année pour consoles et PC, mais aucune plate-forme spécifique n’a encore été annoncée.