Warhammer 40,000: Space Wolf sur Nintendo Switch aujourd’hui

HeroCraft a publié aujourd’hui la stratégie au tour par tour et le jeu de cartes Warhammer 40,000: Space Wolf sur Nintendo Switch.

Découvrez les détails et la bande-annonce ci-dessous:

HeroCraft est très heureux de présenter son jeu de stratégie au tour par tour, Warhammer 40,000, sur Nintendo Switch plus tard dans la journée.

Warhammer 40,000: Space Wolf est un mélange extraordinaire de stratégie et de jeu de cartes au tour par tour, comprenant une campagne d’histoire épique, un large système de personnalisation des personnages et également une énorme quantité d’armes et d’équipements.

Space Wolf arrive sur Nintendo Switch avec tous les DLC précédemment publiés et un tout nouveau mode coopératif local, où vous pourrez vous tenir debout avec votre ami contre Enemies of the Imperium.

en relation

.