Warner Bros crée une nouvelle animation Mortal Kombat intitulée Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge

Mortal Kombat sous forme animée fait son retour alors que The Hollywood Reporter rapporte que Warner Bros a été occupé à créer Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge. Joel McHale interprètera Johnny Cage et Jennifer Carpenter assurera la voix de Sonya Blade. Le réalisateur de l’animation sera Ethan Spaulding et le script sera livré par Jeremy Adams. Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge devrait arriver au cours du premier semestre.

La distribution de voix inclut également Jordan Rodrigues comme Liu Kang; Patrick Seitz comme Scorpion et Hanzo Hasashi; Steve Blum comme Sub-Zero; Artt Butler comme Shang Tsung; Darin De Paul comme Quan Chi; Robin Atkin Downes comme Kano; David B. Mitchell comme Raiden; Ike Amadi en tant que Jax Briggs; Kevin Michael Richardson comme Goro; Gray Griffin comme Kitana et Satoshi Hasashi; et Fred Tatasciore en tant que tortionnaire démoniaque

