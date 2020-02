Warner Bros réduit les prix des jeux LEGO et plus encore sur Nintendo Switch (Amérique du Nord)

WB Games organise actuellement une vente très bienvenue sur la boutique en ligne North American Switch, en remettant un certain nombre de titres LEGO et un ou deux autres pour une durée limitée.

Vous trouverez tous les détails dont vous avez besoin ici; nous avons partagé la remise et le nouveau prix de chaque jeu ci-dessous, et vous pouvez en savoir plus sur chaque jeu en cliquant sur l’un des titres répertoriés:

Vous trouverez également quelques éditions Deluxe du jeu LEGO disponibles à des prix réduits en visitant l’eShop. Soit dit en passant, Nintendo of Europe a également annoncé sa propre vente de Blockbuster Switch plus tôt dans la journée.

La vente se terminera le 17 février, alors assurez-vous de vous diriger vers l’eShop avant cette date.

Vous pensez que vous en récupérerez une pendant leur réduction? Faites-nous savoir quels jeux vous plaisent avec un commentaire ci-dessous.

