Warren Ellis sur la façon dont il a adapté les Jeux

Doublez les fouets pour doubler le plaisir, en ce qui concerne Trevor Belmont.Image: Netflix

Les adaptations de jeux vidéo ont eu une histoire mouvementée – si mouvementée, que c’est pratiquement une révélation lorsque nous obtenons de gros films à succès tels que Detective Pikachu et Sonic. Ils finissent par se sentir comme de grandes célébrations simplement parce qu’ils parviennent à être des films familiaux basiques et amusants. Mais Castlevania de Netflix s’est taillé une niche qui à la fois défend et enrichit le monde qui l’a inspiré: et il le fait en trouvant un équilibre très spécifique.

Cet équilibre peut être représenté assez simplement par son équipe créative. Regarder même une seconde de Castlevania montre clairement que l’équipe de Frederator et les artistes de Powerhouse Animation aiment l’esthétique, l’action et le monde des jeux d’action vénérés de Konami. C’est pourquoi ses combats magnifiquement animés brillent comme certains des meilleurs moments de la série. C’est pourquoi ses références les plus sournoises à certaines des choses les plus loufoques d’une série mettant en vedette une famille multigénérationnelle de chasseurs de vampires aimant le fouet qui poursuivent Dracula sont si agréables contre le contraste saisissant de ce monde sinistre et sanglant.

Mais ce qui fait que Castlevania fonctionne vraiment, c’est quelque chose que les jeux eux-mêmes ne peignent qu’avec le plus large des traits: les personnages. C’est là que l’auteur de la série Warren Ellis – qui a longtemps été ouvert sur son inexpérience avec Castlevania en tant que série de jeux – entre en jeu, se fournissant une toile relativement vierge avec laquelle transformer ces héros et méchants à défilement latéral en désordre, drôle et complexe des chiffres que les fans adorent à mesure que le spectacle progresse.

“Il y avait certaines pièces, j’ai fait le choix parmi différents morceaux des jeux – donc, si vous êtes extrêmement bien versé dans la tradition de Castlevania, vous verrez des choses que vous reconnaissez être attirées par des endroits du canon”, a récemment déclaré Ellis. a raconté à io9 son approche de la série. “Si, comme moi, vous n’avez jamais joué aux jeux, cela ne fera pas une différence aveugle dans votre plaisir de la chose … Je me rattrape au fur et à mesure. C’est bon!”

Le mystérieux Saint Germain, au cœur de tout dans de nouvelles illustrations pour la troisième saison de Castlevania. Image: Netflix

La saison à venir en particulier a conduit Ellis sur une voie intéressante, intégrant un personnage de la série Castlevania inspiré par l’histoire réelle qu’il connaissait: Saint Germain, qui est apparu pour la première fois dans le jeu Castlevania: Curse of Darkness 2005 PS2, et qui était joué par Bill Nighy dans le spectacle. «Saint Germain était probablement la pièce principale du canon que j’ai levé. Pas moins parce que vous obtenez ce truc de filtrage bizarre avec un tas de jeunes créateurs japonais d’il y a 20 ou 30 ans, sélectionnant des choses de l’expérience européenne et les filtrant à travers leurs idées, perceptions et compréhension », a ruminé Ellis.

“Ensuite, cela revient au jeu, et vous obtenez cet effet de mutation étrange – avec Saint Germain, il y avait cette longue et riche histoire de charlatans magiciens qui parcouraient les grandes cours d’Europe à la recherche de favoritisme”, a poursuivi Ellis. «Et donc, une fois que j’ai réalisé que Saint Germain était en fait l’un de ces personnages légèrement joueux de la période, qui a simplement erré à travers l’Europe en essayant d’attraper des pièces de monnaie dans des sacs à main, en faisant des tours de magie et en lisant des horoscopes … mettre à côté de Trevor [Belmont] pour un autre personnage. Je me souviens de la nuit où j’ai atterri sur la voix du personnage … et quelques mois plus tard, nous avons eu la chance d’embaucher cette voix exacte, qui est Bill Nighy! “

Mais alors que le manque de familiarité personnelle d’Ellis avec Castlevania en tant que série de jeux est une aubaine pour son approche de l’écriture de ses personnages, les moments où la série embrasse directement ces racines de jeu peuvent conduire à certains de ses moments les plus satisfaisants. Prenons, par exemple, ce qui est peut-être l’un des moments les plus évoqués de la deuxième saison de la série: la lutte triomphale entre Alucard, Trevor, Sypha et les généraux de Dracula. C’était la première fois que le spectacle utilisait l’un des éléments les plus appréciés de la franchise Castlevania: sa bande-son. “C’était en fait tout ce que Kevin et Sam [Deats, Castlevania co-director]», A noté Ellis. “J’ai tendance à écrire des indices musicaux ou des notes dans le script, mais l’utilisation de” Bloody Tears “était tout Kevin et Sam.”

Mais comme l’a noté Kolde, même avec une musique aussi appréciée que Castlevania, il ne peut jamais être aussi facile que d’insérer un morceau en arrière-plan d’une scène et de l’appeler un jour. Ils doivent, comme le moment avec “Bloody Tears” – qui est sans doute le thème récurrent le plus emblématique de la série – être gagnés.

“La quantité de musique des jeux que nous utiliserions ou n’utiliserions pas a toujours été une activité permanente, car, comme vous l’avez souligné, la musique est spéciale pour les fans des jeux”, a déclaré Kolde à propos de la scène. “Le défi est quand vous faites un récit, dans un format différent, et que vous cherchez de la musique de fond, il n’est pas toujours approprié – même si cela peut sembler – de déposer ces pistes de jeu, vous savez?”

Ce qui fait que la scène “Bloody Tears” fonctionne à Castlevania, ce n’est pas seulement que c’est l’utilisation tant attendue d’un morceau de musique bien-aimé. La deuxième saison de la série a marqué un changement significatif de rythme par rapport à son prédécesseur. Pendant une grande partie de son exécution, la série se concentre sur ses différentes factions de héros et de méchants qui élaborent, planifient et complotent les uns avec les autres, plutôt que sur l’action sanglante qui a caractérisé ses débuts. La bataille dans le château de Dracula est le premier set-up d’action majeur de la saison, le point culminant de tout ce que nos héros ont passé la saison à travailler, et la réalisation de leurs ennemis à quel point leurs luttes intestines les ont défaits. Enregistrer la bande-son emblématique de Castlevania pendant un moment comme celui-ci est logique.

“Je suppose que la pensée était que si nous allions le faire, ce devait être le bon endroit pour le faire, et évidemment, cela s’est transformé en bataille au château de Dracula”, a poursuivi Kolde. «Ça me semblait bien, et cette piste me semblait juste, et [Sam’s] frère Adam [Deats, a fellow Powerhouse Animation director on Castlevania] en fait, nous avons construit les premières versions de ce storyboard thématique autour de l’utilisation de «Bloody Tears». Nous avons eu la chance de voir notre compositeur, Trevor Morris, en proposer une version, et tout s’est réuni en ce beau moment. Je pense que les gens en ont obtenu ce qu’ils voulaient. Pourrons-nous jamais reproduire cela? Je ne sais pas. La piste la plus emblématique et le moment le plus emblématique. Vous ne l’obtenez qu’une seule fois. “

Sypha et Trevor sont prêts à botter le cul d’un monstre.Image: Netflix

Donc, si vous êtes comme moi, et que vous espérez obtenir de l’amour pour les “Lignées Divines” cette saison, peut-être que vos espoirs ne sont pas encore levés. “C’est intéressant parce que tout le monde a sa chanson préférée. Sam a son morceau préféré, Adam a le sien », a déclaré Kolde à propos des futurs oeufs de Pâques musicaux de l’émission. “Il s’agit simplement de trouver le bon équilibre. L’utilisation de la musique et l’effet de la façon dont elle soutient ce que nous essayons de faire, narrativement. “

Mais malgré toute la joie de moments comme ça, ce n’est pas vraiment le gaminess – ou son absence – qui a permis à Castlevania de défier l’histoire douteuse des adaptations de jeux vidéo. Pour Kolde, au moins, ce qui a fait fonctionner le spectacle, c’est la capacité d’Ellis à prendre la construction du monde ésotérique de Castlevania, créée autour des limites de l’action qui a défini les jeux eux-mêmes, et à en faire un terrain de jeu pour ses personnages.

“Ce que Warren a pu faire était de prendre, en termes de Castlevania 3, dont la plupart se trouvait dans le manuel d’instructions, et de comprendre l’atmosphère et les sentiments, les choses auxquelles les gens réagissent.” il a expliqué pourquoi il pense que Castlevania a travaillé comme émission de télévision. “Il a pu créer ces personnages qui n’existaient pas, auxquels les gens ont répondu, et les mettre dans ce monde construit sur la base du jeu.”

«Pour moi, c’est toujours ça. Ce sont toujours les personnages », a conclu Kolde. “Trevor Belmont, Alucard, Dracula … comprendre les éléments gothiques, les éléments d’horreur, les éléments de l’histoire avec lesquels les gens qui sont tombés amoureux des jeux ont résonné, et construire des personnages dans une histoire qui a en quelque sorte été à la hauteur de ce qu’ils imaginé. “

Castlevania revient pour une troisième saison sur Netflix ce jeudi 5 mars.

