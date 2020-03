Warriors Orochi 4 Ultimate critique

Aujourd’hui, nous analysons Warriors Orochi 4 Ultimate, une version améliorée et plus complète de ce qui était l’original Warriors Orochi 4. Bien sûr, tout au long de cette analyse, je traiterai le jeu plus comme une nouvelle version que comme une simple extension. Veuillez garder cela à l’esprit si ce que vous voulez, c’est de savoir comment le jeu est uniquement au niveau des nouveaux ajouts et améliorations.

Cela dit, je pense qu’il serait préférable de commencer cette analyse en répondant à la question “QUATRE? Êtes-vous en train de me dire qu’il y en a trois autres? Oui, tous avec leurs propres personnages et invités de Samurai Warriors et Dynasty Warriors. Cela semble trop, je sais, mais vous n’avez pas à vous inquiéter, car heureusement, vous n’avez pas à en jouer pour comprendre cette nouvelle histoire (je ne donnerai pas les raisons d’être des spoilers), bien que vous ayez une expérience plus complète dans tout se référant aux interactions et dialogues entre personnages. Alors, sans plus tarder, c’est parti!

Les dieux et Nobunaga se trompent (pour changer)

Warriors Orochi 4 Ultimate Cela commence avec nos protagonistes essayant de freiner les envies de conquête apparentes d’Oda Nobunaga. Pour une raison inconnue, certains d’entre eux ont d’étranges bracelets qui leur permettent d’obtenir le pouvoir des dieux. Qui a créé ces bracelets? Quel est le but de la personne qui les a créés? Eh bien, c’est quelque chose qui peut trouver une réponse si nous nous frayons un chemin à travers les coups et les vagues écrasantes d’ennemis. Même après avoir affronté nos ennemis, nous pouvons même les convertir à notre cause.

Que ce soit votre première fois avec cette saga ou si vous avez joué le titre de base, il est important de clarifier le fait que tout ce qui concerne “Ultimate” est bloqué jusqu’à obtenir la première fin du jeu. La vraie fin et les chemins parallèles sont un bel ajout, répondant aux doutes de tous ceux qui ont joué la version originale et satisfont les nouveaux venus. Bien sûr, malheureusement et malgré le nom “Ultimate”, il y a quelques ajouts (esthétiques et extras) qui ont été réservés pour vendu séparément sous forme de DLC. Une pratique très courante dans les jeux Koei Tecmo et bien qu’elle ne soit pas entièrement agréable, ne représente pas une grande perte pour ceux qui ont Warriors Orochi 4 Ultimate base et ne veulent pas dépenser plus d’argent.

En ce qui concerne le gameplay, je dois dire que bien que les bases restent pratiquement les mêmes, le fait d’ajouter les Sacred Treasures et le fait que nous sommes autorisés à les utiliser avec n’importe lequel des plus de 170 caractères disponibles C’est quelque chose que j’apprécie beaucoup, car le variété de combos et de stratégies vous pouvez faire sont incroyables. Il est même possible d’enchaîner des attaques et des combos dès que vous changez de personnage (nous en utilisons trois par bataille et les changements sont en temps réel). Avec plus de 170 et tous avec leurs propres attaques et armes spéciales … eh bien, nous nous retrouvons avec un combat assez supportable mais pas moins répétitif pour cette raison. Est-ce une mauvaise chose? Pas nécessairement, car ceux d’entre nous qui recherchent un musou savent qu’être répétitif est quelque chose d’inhérent au genre.

Il convient de noter que le jeu a la possibilité de Multijoueur local en ligne ou sur écran partagé (même si comme toujours, il est difficile de trouver des joueurs sur Nintendo Switch) et qu’en plus de l’histoire principale et des missions annexes, nous avons d’autres modes de jeu tels que les missions en difficulté extrême, le Mode infini et essais de Zeus (ces deux derniers bloqués jusqu’à la fin). Des modes dans lesquels toutes nos compétences sont testées et la difficulté passe de moins en plus, mais elles sont récompensées de manière assez satisfaisante.

Cette édition nous permet de profiter de nouveaux personnages tels que Achille, Jeanne d’Arc ou Gaia elle-même en tant que nouvelles, tandis que Nobunaga, Cao Cao, Lu Bu et bien d’autres se répètent encore une fois. Bien que plus de 170 caractères puissent sembler suffisants, je regrette absence de certains comme Masayuki Sanada, Dong Bai ou Cha Cha. Bien sûr, ces absences sont tout à fait compréhensibles, car à la liste des personnages présents nous devons ajouter la possibilité de les faire monter au-delà du niveau 100 et d’élargir leur arbre de compétences.

De plus, il est possible d’améliorer et de modifier chacune des armes présentes pour obtenir un style beaucoup plus personnalisé et basé sur la stratégie. Bien sûr, plus de personnages et plus d’options signifient plus d’heures de “grindeo” non? bien heureusement oui et non. La méthode traditionnelle est toujours là, mais cette fois il est également possible d’envoyer plusieurs équipes pour effectuer des missions dans lesquelles elles acquièrent de l’expérience, des armes et forment de nouveaux liens. A propos de ces liens, je peux seulement dire qu’ils sont le rêve humide de tout fan de cet univers créé par Koei Tecmo ou des passionnés de l’histoire de l’Asie, car on peut voir divers personnages historiques et millénaires débattant sur ses sentiments ou philosopher sur la vie et la guerre.

Discret mais efficace

Dans sa section visuelle, Warriors Orochi 4 Ultimate Pour Nintendo Switch, ce n’est pas la dernière et perd par rapport à la version pour PlayStation 4, bien que les graphismes qu’elle présente soient bons en mode portable et en mode bureau. Tout est fluide et à l’exception d’une attaque ponctuelle, je n’ai pas rencontré de problème notable avec la fréquence d’images. L’interface de jeu a également été optimisée et améliorée par rapport à Warriors Orochi 4, maintenant tout est plus facile et semble meilleur.

En son, ce titre présente un grande bande sonore solide Composé de chansons originales et de remixes d’autres vues dans Dynasty Warriors et Samurai Warriors. C’est un vrai délice pour l’oreille et nous avons la possibilité de choisir le sujet avant de commencer les combats et d’entendre le chaos de la bataille. Un chaos qui a des voix en japonais parmi lesquelles se distinguent celles de grandes figures de l’industrie comme celle du chanteur et comédienne Saori Hayami ou celle du chanteur et comédien Hiro Shimono. Comme point négatif, il faut dire qu’il y a des chansons qui sont réservées à la vente séparément en tant que DLC ou dans le cadre de “Ultimate Deluxe Edition”.

Warriors Orochi 4 Ultimate – Tout le monde est là

Sur le plan personnel et en analysant le jeu plus comme une nouvelle expérience que comme une extension, je dois dire que Warriors Orochi 4 Ultimate C’est un produit assez complet avec une bonne quantité de contenu. Je sais que la livraison d’origine avait certaines lacunes, mais c’est quelque chose qui est plus que compensé pour cette fois, donc je dois le recommander à tout fan du genre qui n’a pas acheté la base Warriors Orochi 4.

Maintenant, je comprends que ceux qui ont déjà la version de base se sentent un peu déçus de voir que la vraie fin est cachée derrière une nouvelle version (ou une extension dans votre cas), donc je laisse cette décision à votre discrétion. Les histoires bonus, les nouveaux personnages, la nouvelle interface et d’autres ajouts sont plutôt cool et personnellement, ils compensent les dépenses. Bien que oui, il me semble également un peu injuste d’avoir une édition “Ultimate” dans laquelle certains contenus sont réservés à une version plus chère ou à sa vente via DLC.

Enfin, le plaisir est garanti, car les heures qui peuvent être passées et les combinaisons possibles font Warriors Orochi 4 Ultimate dans un jeu presque infini. Bien que oui, répétitif comme tout dans le genre (comme je l’ai mentionné plus haut, ce n’est pas forcément une mauvaise chose, car un musou qui n’est pas répétitif … n’est pas un musou).

Nous avons analysé Warriors Orochi 4 Ultimate grâce à une copie physique fournie par Koch Media Espagne. Version analysée 1.0.13.

Tout le monde est là

Warriors Orochi 4 Ultimate est un jeu avec beaucoup de potentiel et de possibilités. Grâce à tout ce qu’elle propose, elle devient une aventure, avec une bonne mécanique et une superbe bande son quasi infinie dans laquelle le plaisir est garanti pendant plusieurs heures. Bien sûr, malheureusement, bien qu’il soit appelé “Ultimate”, il y a du contenu qui ne peut être obtenu que par une meilleure édition ou en l’achetant sous la forme d’un DLC.

PROS

Pratiquement infini et avec beaucoup à offrir

Personnalisation beaucoup plus profonde que celle de Warriors Orochi 3 ou 4 (base)

Une bande-son qui ne passe pas inaperçue

CONS

L’histoire, les objectifs et les autres éléments importants du jeu sont uniquement en anglais

Une version “Ultimate” dans laquelle certains contenus ont été réservés à l’édition la plus chère ou à la vente en DLC

