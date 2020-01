Warriors Orochi 4 Ultimate reçoit de nouveaux détails sur le mode Infinity et le procès de Zeus

KOEI TECMO America et le développeur Omega Force ont révélé quelques détails supplémentaires sur Warriors Orochi 4 Ultimate’s nouvelle fonctionnalité du mode Infini.

En mode Infinity, les joueurs affronteront des épreuves difficiles en équipes de trois pour gagner diverses récompenses, notamment des points d’expérience, des déverrouillages de personnages et des armes de renforcement. Ce dernier lot de détails comprend également des informations sur les modifications apportées au système de mise à niveau et certaines fonctionnalités de gameplay.

Découvrez tout cela ci-dessous:

KOEI TECMO America et le développeur Omega Force ont annoncé aujourd’hui les premiers détails entourant le mode Infinity addictif et stimulant de WARRIORS OROCHI 4 Ultimate, ainsi que des éléments de gameplay supplémentaires qui ne manqueront pas d’intriguer les fans de la franchise populaire. Le dernier titre de la série électrisante d’aventures hack-and-slash 1 contre 1 000 devrait être lancé le 14 février 2020 sur le PlayStation®4 Computer Entertainment System, le Nintendo Switch ™, la famille d’appareils Xbox One, y compris la Xbox One. X, et numériquement sur PC Windows via Steam®.

WARRIORS OROCHI 4 Ultimate invite les joueurs à participer au Trial of Zeus dans le tout nouveau mode Infinity. Les guerriers prendront une partie à trois joueurs dans cette aventure déchirante alors qu’ils tentent d’effacer les épreuves des 12 tours, avec des donjons représentant chaque signe du zodiaque. Au fur et à mesure qu’ils terminent chaque essai, les joueurs gagneront des points d’expérience, déverrouilleront des personnages et renforceront leurs armes au combat – en combattant des ennemis de plus en plus coriaces à chaque progression dans la tour.

Plus vous incarnez certains personnages, soit via le mode Infini, soit via l’histoire principale du jeu, plus vous serez en mesure de classer certaines capacités. Dans WARRIORS OROCHI 4 Ultimate, un personnage qui a été élevé au niveau 100 reviendra au rang 1, ce qui vous permettra de les renforcer et d’élargir leur arbre de compétences. La promotion peut être effectuée un total de 10 fois, vous permettant de booster les personnages préférés à la limite, créant les guerriers ultimes pour affronter l’armée mystérieuse d’Odin. De plus, les puissants trésors sacrés peuvent désormais être échangés entre les personnages. Dans le passé, cela était fixe pour chaque individu, mais dans WARRIORS OROCHI 4 Ultimate, vous pouvez maintenant jouer avec votre combinaison de magie préférée, déclenchant des combinaisons féroces comme jamais auparavant.

Une autre nouveauté de WARRIORS OROCHI 4 Ultimate est la capacité spéciale de Yang Jian à se déifier au combat. Jusqu’à présent, la déification ne pouvait être utilisée que par des personnages sélectionnés pour huit bracelets spéciaux. Dans WARRIORS OROCHI 4 Ultimate, Yang Jian peut se déifier sans utiliser de bracelet, ouvrant l’œil sur son front et déclenchant un sort magique unique. En faisant tourner son arme, sa divine canine, Xiaotian, s’enveloppe dans l’eau, tournant en rond pour générer un tourbillon pour éliminer tout ennemi qui se met en travers de son chemin.

WARRIORS OROCHI 4 Ultimate est désormais disponible en précommande. Ceux qui précommanderont la version console du jeu recevront une monture spéciale exclusive “Dark Horse from the Underworld”. De plus, ceux qui achètent une version console du jeu dans les trois premières semaines de lancement ou achètent le jeu sur Steam dans la semaine suivant le lancement pourront télécharger gratuitement le costume bonus supplémentaire «Gaia».

Warriors Orochi 4 Ultimate lance le 14 février 2020 pour Switch.

