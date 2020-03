Warzone a battu des records le premier jour

Pour le moment, aucun jeu ne fait autant de bruit que Warzone, la bataille royale gratuite de Call of Duty. C’était l’une des propositions les plus attendues depuis l’année précédente, et heureusement pour Activision et Infinity War, le public a répondu exceptionnellement au lancement. Comme prévu, le premier jour a été une folie complète en chiffres.

Warzone a eu plus de succès que Fortnite, PUBG et Apex: Legends lors de son premier jour

Selon le compte Twitter officiel de Call of Duty, 6 millions de joueurs ont profité de Warzone au cours de ses 24 premières heures de la vie, un nombre impressionnant. Pour le mettre en contexte, Apex: Legends, un autre des principaux battle royale d’aujourd’hui, a atteint 2,5 millions d’utilisateurs le jour de son lancement. Fortnite et PUBG, quant à eux, reculent d’un cran avec respectivement un million et 1,4 million.

Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier que Fortnite et PUBG ont commencé à une époque où la bataille royale commençait tout juste à gagner sa place. Call of Duty: Warzone, cependant, a réussi à profiter de la popularité qui a été accumulé par ce genre ces dernières années; depuis 2017, pour être exact. Il convient également de mentionner qu’il n’est disponible que sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Son nombre serait considérablement plus élevé s’il avait été publié sur les smartphones et sur la Nintendo Switch.

Twitch a également assisté au triomphe de Warzone. Le 10 mars, la section consacrée à Call of Duty: Modern Warfare a atteint 520 918 spectateurs simultanés. Lors du lancement de ce dernier, le 25 octobre, le chiffre est resté à 368 801. La plateforme a préféré séparer Warzone dans une nouvelle catégorie afin que son public ne se mélange pas avec celui de Modern Warfare; Au moment d’écrire ces lignes, cette publication est en premier lieu des tendances.

Bien que le premier jour ait été un succès absolu, le plus grand défi viendra dans les semaines suivantes, lorsque le jeu devra démontrer qu’il est capable de conserver son quota de joueurs millionnaire. Comme ses concurrents, Warzone doit constamment proposer de nouveaux contenus pour garder l’attention des joueurs. Les saisons héritées de Modern Warfare seront le début.

