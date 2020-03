Warzone “ajoutera un support pour 200 joueurs

Quelques semaines avant le lancement officiel de Call of Duty: Warzone, certains rapports prévoyaient que la bataille royale aurait prise en charge jusqu’à 200 joueurs. Cependant, une fois que la proposition a été révélée mardi dernier, nous avons pu vérifier que les jeux n’avaient que 150 places. Malgré cela, Infinity Ward répare une mise à jour pour rendre les combats encore plus frénétiques.

Infinity Ward expérimente également avec des équipes de 4 et 5 joueurs

Patrick Kelly, l’un des principaux responsables de l’étude, a révélé à USA Today qu’en ce moment effectuent déjà des tests avec 200 joueurs, mais il faudra attendre encore un peu pour profiter de cette nouveauté. Le manager n’a pas précisé s’ils proposeraient des modalités spécifiques pour 200 personnes, ou s’ils n’augmenteraient le nombre actuel que dans les modes “Battle Royale” et “Pillage”.

Ce ne sera pas la seule nouveauté à ajouter prochainement. Kelly dit qu’ils écoutent les commentaires de leur communauté, et l’une des plus grandes demandes est d’augmenter le nombre de joueurs par équipe. Sur cette possibilité, ils effectuent également des tests: “Nous avons équipes de quatre et cinq joueurs avec lesquels nous jouons déjà. Nous voulons sortir quelque chose que nous savons très bien fonctionner. Nous l’avons testé en profondeur et souhaitons expérimenter différentes tailles d’équipements. “

Le nombre de joueurs est l’une des principales attractions de Warzone, car ses principaux rivaux sur le marché, Fortnite, Apex Legends et PUBG, n’atteignent qu’un maximum de 100. Bien sûr, Infinity Ward a dû travailler sur une grande carte pour loger tant de gens. Le paramètre Warzone est, en fait, quatre fois plus grand que Blackout, la bataille royale de Call of Duty: Black Ops IV.

