Warzone »atteint 50 millions de joueurs en un mois

C’était le 10 mars dernier lorsque Warzone, la bataille royale gratuite de Call of Duty, a atterri sur consoles et PC après plusieurs mois d’attente. Depuis lors, la proposition Activision Il est devenu l’un des jeux vidéo les plus populaires au monde. Son succès, bien sûr, n’est pas un problème mineur, car nous traversions une époque qui semblait totalement dominée par Fortnite.

Au cas où quelqu’un aurait encore des doutes sur le phénomène que ce jeu réprimande, Activision a aujourd’hui partagé les numéros actuels de Call of Duty: Warzone, et comme vous le devinez sûrement, ils sont vraiment choquants. Selon le distributeur américain, le jeu a atteint 50 millions de joueurs en seulement un mois. Ce chiffre en fait la bataille royale la plus réussie de l’histoire au cours de ses 4 premières semaines.

Plus de 50 millions de joueurs.

Le titre avait déjà connu une croissance exponentielle depuis son premier jour de vie, au cours duquel il avait accumulé 6 millions de joueurs; 10 jours plus tard, il y en avait déjà 30 millions. Pourquoi ont-ils réussi? Au-delà du lancement lors de la pandémie de coronavirus, la libre disponibilité est leur principale arme. Les mécaniques jouables avec lesquelles ils ont réussi à se différencier des autres propositions du genre interviennent également.

En outre, son format saisonnier garantit que les joueurs pourront profiter de nouveaux contenus tous les deux mois. La saison 3 a été lancée cette semaine, ajoutant les escouades de 4 joueurs tant attendues, de nouveaux opérateurs, des armes et un Season Pass avec plusieurs articles cosmétiques. Pour aggraver les choses, si vous appréciez déjà le multijoueur Call of Duty: Modern Warfare, vous pouvez partager le Season Pass entre les deux jeux.

Malgré la bonne nouvelle, Activision est maintenant confrontée à l’étape la plus compliquée de toute bataille royale: fidélisez vos joueurs. Les saisons suivantes de Warzone doivent maintenir la qualité de leur contenu, sinon les joueurs finiront par perdre leur intérêt.

