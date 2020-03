Warzone ressemble plus à Call of Duty qu’à Blackout

Capture d’écran: Activision

La nouvelle bataille royale gratuite de Call of Duty, appelée Warzone, est arrivée aujourd’hui. C’est une tournure simplifiée, rapide et sans tracas sur le genre. Par rapport à Blackout, on a plus l’impression que vous jouez toujours à Call of Duty.

Disponible avec cross-play sur PlayStation 4, Xbox One et PC, Warzone propose des matchs à 150 joueurs. Si vous possédez déjà le jeu Call of Duty: Modern Warfare de l’année dernière, Warzone apparaîtra en option dans le menu principal. Sinon, vous pouvez télécharger une version autonome gratuite du jeu qui vous permettra de jouer à Warzone. Il ne nécessite pas PS Plus sur PS4, mais nécessite Xbox Live Gold sur Xbox One.

Call of Duty a d’abord plongé ses orteils dans l’espace de la bataille royale avec le mode Blackout de Black Ops 4. Blackout était un mode bien conçu avec un gameplay fluide, mais il ressemblait parfois plus aux champs de bataille de PlayerUnknown qu’à Call of Duty. Le système d’armure était loin d’être parfait et la gestion des stocks pouvait être un problème. Warzone, d’autre part, se sent vraiment conçu pour simplifier l’expérience de la bataille royale pour jouer plus comme Call of Duty.

À la base, Warzone s’en tient aux bases du genre. Les joueurs tombent sur une carte dans le but de piller rapidement les armes et l’équipement alors qu’un cercle de gaz se referme, forçant les survivants à se rencontrer et à se battre au centre.

Au-delà des bases, Warzone va plus loin que Blackout et crée sa propre sensation unique.

De nombreux jeux Battle Royale plafonnent à 100 joueurs par match, ce qui rend le plafond de 150 joueurs de Warzone assez ambitieux. La liste élargie des participants est satisfaisante, car le champ de bataille de Warzone est énorme. Il tisse des cartes des jeux classiques de Modern Warfare juste à côté des cartes multijoueurs et des zones de mission des opérations spéciales de Modern Warfare de l’année dernière.

Vous ne devriez pas vous sentir trop de monde au début, selon l’endroit où vous souhaitez atterrir. Mais vous verrez une bonne action lorsque le cercle de gaz s’effondrera autour de vous.

Activision: bande-annonce officielle de Warzone

Au lieu des options communes des équipes solo ou à quatre joueurs, les matchs de Warzone vous font équipe en trios, ce qui signifie qu’un match aura 50 équipes de trois joueurs chacune. Je suis assez déçu que les trios soient la seule offre. Je pense que tous les jeux Battle Royale devraient avoir des options en solo et en équipe. J’adore faire équipe avec mes amis dans Blackout, mais les solos sont aussi très amusants. Il y a un autre type de montée d’adrénaline dans un scénario de bataille royale à 99 contre 1 que vous n’obtenez pas avec les escouades. Vous pouvez choisir de ne faire équipe avec personne, mais vous irez toujours contre des trios d’autres joueurs si vous le faites.

Les plus grandes simplifications de Warzone sont les systèmes de pillage et de blindage. Le pillage est rendu beaucoup plus facile: Warzone n’utilise pas de système de sac à dos, vous n’avez donc pas à vous battre pour trouver un sac lorsque vous tombez. Vous avez deux emplacements d’armes, un emplacement d’équipement tactique et un autre pour l’équipement mortel. Il n’y a pas beaucoup d’objets à collectionner. En appuyant sur le D-pad, vous pourrez voir le peu d’articles en inventaire dont vous disposez, tels que des munitions et des plaques d’armure.

Comme on pouvait s’y attendre dans une bataille royale, les armes se trouvent à la fois au sol et dans des caisses. Warzone a différents niveaux de rareté des armes en fonction du nombre de pièces jointes fournies. Ainsi, une arme commune ne serait qu’une version standard, tandis qu’une rareté légendaire aurait un ensemble doux d’accessoires. Les armes ont la même sensation que dans le multijoueur standard de Modern Warfare, avec ou sans leurs accessoires.

Le seul véritable changeur de jeu pour les armes dans Warzone sont les gouttes de chargement. Vous pouvez personnaliser les gouttes de chargement avant vos matchs, tout comme un chargement multijoueur standard, mais la seule façon d’obtenir la configuration que vous avez créée est de la collecter en tant que package de soins qui se trouve sur la carte.

La collecte de ce package personnalisé est assez risquée. Il est marqué sur la carte pour que tout le monde puisse le voir, afin que les ennemis puissent utiliser les gouttes comme appât. Saisir votre équipement idéal signifie également une vulnérabilité temporaire, car il faut du temps pour choisir et équiper votre nouvel équipement. Ce n’est rien de terriblement lent, mais mon conseil est de choisir rapidement votre chargement et de reprendre le combat.

Collecter vos gouttes de chargement est le seul moyen d’obtenir des avantages dans la bataille royale de Modern Warfare. Blackout était jonché d’avantages qui pourraient être retirés du sol ou trouvés dans des caisses d’approvisionnement, mais dans Warzone, vous devrez équiper vos avantages préférés dans le cadre de votre Dropout Loadout. La plupart des avantages fonctionnent de manière assez similaire à leurs capacités en multijoueur. Ghost vous gardera indétectable, si vous voulez rester à l’écart du balayage de reconnaissance actif des drones de l’ennemi. Le E.O.D. perk vous permettra de prendre moins de feu et de dégâts explosifs de l’équipement mortel.

Blackout avait un système d’armure complexe, avec trois niveaux de grades d’armure qui nécessitaient chacun plusieurs plaques d’armure supplémentaires pour réparer. Warzone ne propose qu’un seul type d’armure standard: les plaques d’armure, qui vous donnent chacune 50 points de vie supplémentaires. Chaque joueur tombe sur la carte à 100 points de vie et avec deux plaques d’armure équipées. Des plaques d’armure supplémentaires peuvent être trouvées, mais seulement trois plaques peuvent être équipées, pour un total maximum de 250 points de vie. Vous pouvez également reconstituer votre armure beaucoup plus facilement dans Warzone, car vous pouvez simplement ajouter de nouvelles assiettes en appuyant rapidement sur un bouton plutôt que de devoir vous asseoir dans votre inventaire et de le réparer.

Une très belle touche dans le système d’armure de Warzone est les repères sonores et visuels dans les combats d’armes à feu. Un symbole de repère bleu, accompagné d’un craquement, indique que vous avez brisé l’armure de l’ennemi. Un symbole blanc et un signal audio distinct indiqueront que vous avez finalement mis votre adversaire à l’état abattu.

La guérison est également simplifiée dans Warzone. Le système de guérison de Blackout encombrait votre inventaire avec des bandages, des kits de médicaments et des kits de traumatologie qui étaient associés à la guérison manuelle par stimulation utilisée dans le multijoueur de Black Ops 4. Warzone vous replonge dans l’action plus rapidement grâce à la régénération automatique standard de Call of Duty. Warzone ne vous oblige pas à remplir vos poches de bandages; il vous suffit de vous mettre à couvert pendant quelques secondes pour vous remettre de vos fusillades.

Mais la santé auto-régénérante ne vous aidera pas à survivre aux fumées toxiques qui se ferment autour de vous, car le gaz arrêtera la régénération. Ce cercle de gaz semble beaucoup plus puissant que le gaz Nova de Blackout. Vous ne voulez pas être pris dans cette brume désagréable.

Des masques à gaz peuvent être trouvés autour de la carte, et vous voudrez en saisir un. Le masque se trouve dans votre inventaire jusqu’au moment où vous vous retrouvez pris dans les fumées, puis votre soldat s’équipera automatiquement. Ce n’est pas une solution permanente. Vous obtenez seulement une très brève pause de l’exposition aux gaz avant que votre masque ne se brise. Et vous ne pouvez porter qu’un seul masque à la fois, donc il n’y a pas à les abuser pour survivre plus longtemps au gaz. Vous devez toujours courir.

Ici, j’ai testé la brutalité de la tempête. SPOILER: Je suis mort rapidement.

Lorsque vous mourez dans Warzone, ce n’est pas un scénario unique, mais le processus de relance est probablement la partie la plus complexe du jeu. Il y a plusieurs façons différentes pour vous d’avoir une seconde chance de survie. Tout le monde ne sera pas fan des réapparitions, mais j’aime que Warzone continue d’alimenter l’action jusqu’à la fin.

Un coéquipier peut vous faire revivre si vous venez de rester dans l’état “frappé”, mais votre première mort réelle vous enverra probablement au Goulag, qui est une petite carte du mode de combat à 2v2 de Modern Warfare. Dans Warzone, le Goulag est utilisé comme une opportunité pour vous remettre dans le combat. Si vous détestez mourir tôt juste pour assister à un long match avec vos coéquipiers, vous aimerez peut-être cette variante de Warzone.

Dans le Goulag, vous jouerez contre un autre joueur vaincu dans un échange de tirs 1c1. Le vainqueur est redéployé dans le match. Pendant que vous attendez votre chance de rachat, vous regardez les matchs du Goulag en cours depuis un balcon du deuxième étage et vous avez la possibilité de jeter des pierres sur les concurrents. C’est légèrement divertissant.

Le Goulag semble fermer ses portes après environ la moitié du match, donc vous ne pourrez peut-être pas vous y rendre si vous mourez tard dans le match. Les perdants des matchs du Goulag sont considérés comme des morts permanents – à moins qu’ils n’aient un coéquipier survivant qui puisse payer beaucoup d’argent pour les faire revivre.

Oui, il y a un système de caisse dans Warzone.

La devise de Warzone est uniquement accumulée dans le jeu et n’est liée à aucune microtransaction. Chaque joueur tombe dans le match avec des poches vides, mais des piles d’argent peuvent être pillées autour de la carte pour accumuler des économies en vue d’un équipement utile. L’argent peut être trouvé dans de petites piles, de grandes piles, sur des adversaires morts et dans des caches d’armes. De l’argent partout! Vous pouvez gagner techniquement sans collecter ni utiliser d’argent, mais comme dans la vraie vie, l’argent peut changer la donne.

Il y a plusieurs «stations d’achat» situées sur la carte qui vous permettent d’acheter des choses comme des plaques d’armure supplémentaires, un masque à gaz, la réanimation de votre coéquipier ou même des séquences de mise à mort, les bonus que vous gagnez pour obtenir des éliminations consécutives sans mourir. Les tueries dans le multijoueur standard peuvent inclure tout, du support de reconnaissance aux véhicules qui vous aident à obtenir encore plus de victimes.

J’ai apprécié que Blackout soit une zone principalement sans tuer, donc le démarrage de Warzone me rendait nerveux. Heureusement, cela limite les séquences de mises à mort de manière à ne pas submerger l’action. Ce n’est pas un flux constant de frappes aériennes comme vous le feriez dans un match 32v32 de la guerre au sol de Modern Warfare. C’est probablement parce que vous ne pouvez porter qu’un seul killstreak à la fois, et ils coûtent 3000 $ ou plus.

Les tueries dans Warzone sont limitées à une petite sélection. Il y a un drone de reconnaissance aérienne UAV qui envoie des pings aux ennemis uniquement dans un petit rayon autour de vous, des frappes en grappes, des frappes aériennes de précision et des tourelles de bouclier. Heureusement, vous ne pouvez pas acheter de nuisances haut de gamme comme des mitrailleurs ou des combinaisons de mastodonte. Un coéquipier fait revivre 4 500 $, alors il vaut mieux espérer ne pas jouer de trios avec Scrooges.

Il y a aussi des défis en jeu qui gardent les choses épicées. Vous obtiendrez des bonus en espèces en remplissant divers objectifs, tels que localiser des caches marqués, sécuriser un emplacement spécifique sur la carte ou mener à bien un assassinat sur une escouade ciblée.

Il y a beaucoup d’autres touches réfléchies dans Warzone, telles que pouvoir déposer de l’argent pour vos coéquipiers, ou être capable de piller de l’argent et des munitions simplement en le survolant. Il existe également un système de ping semblable à Apex Legends », qui vous permet de marquer des éléments, des ennemis ou des emplacements sur la carte.

Warzone a même été lancé avec un mode supplémentaire appelé Plunder, qui consiste à accumuler autant d’argent que possible. L’objectif est d’être le premier trio à obtenir un million de dollars ou à avoir le plus d’argent à la fin du chronomètre de 30 minutes. Cela déclenche une dernière saisie d’argent, où tout l’argent que vous trouvez est doublé. Obtenez autant de moolah que possible et le trio avec le plus d’argent gagne.

Vous devez constamment piller et déposer de l’argent dans divers lieux de dépôt en espèces, sinon vous risquez de mourir et de perdre votre argent. Il n’y a pas de cercle de gaz qui s’effondre sur vous, et vous réapparaissez à Plunder sans avoir besoin d’aller au Goulag. Vous réapparaissez même avec votre chargement personnalisé, car Plunder consiste à revenir rapidement dans l’action de pillage.

Le pillage semble être très amusant, mais il aliène définitivement les joueurs en solo. Saisir et déposer suffisamment d’argent nécessitera presque sûrement les efforts d’un trio complet.

Warzone connaît un début positif et je suis curieux de voir quels types d’événements et de mises à jour sont prévus pour la bataille royale de Modern Warfare. J’ai joué à Warzone sur une PlayStation 4 Pro et mon expérience a été généralement fluide. L’une de mes seules plaintes est le temps que j’ai dû attendre dans les halls pour que les 150 joueurs pénètrent.

Bien que je sois toujours fan de Blackout, j’apprécie les nouvelles fonctionnalités de cette bataille royale de Modern Warfare. Tout ici est rapide et très Call of Duty. Je vais certainement faire des baisses fréquentes dans les matchs de Warzone. Je sais que la bataille royale n’est pas la tasse de thé de tout le monde, mais Warzone vaut la peine d’essayer même si vous n’avez pas apprécié Blackout.

.