Wasteland 3 a souffert d’un retard de quelques mois

31/03/2020 11 h 07

Étant donné que la situation des coronavirus a fait démarrer plusieurs études à domicile, de nouveaux défis sont apparus et, par conséquent, certains changements dans le développement de certains titres ont été effectués. C’est le cas de inXile Entertainment, qui a révélé que Wasteland 3 a souffert d’un retard.

Initialement prévu pour le 19 mai, Le troisième opus de cette série sortira désormais sur PlayStation 4, Xbox One et PC jusqu’au 28 août 2020. Brian Fargo, directeur de inXile Entertainment, a déclaré que la raison de ce retard était due à de nouveaux défis qui se sont posés lorsque l’équipe du studio a commencé à travailler à domicile pour lutter contre la propagation de COVID-19. Voici ce qu’il a mentionné dans une déclaration via Twitter:

«Nous étions ravis de voir que le Wasteland 3 Beta a été si bien accueilli, mais la réalité est qu’avec ces nouveaux défis logistiques, notre lancement sera affecté. Nous sommes en excellente position avec Microsoft et Deep Silver soutenant notre désir d’assurer le lancement du jeu dans les meilleures circonstances possibles, et d’ajouter quelques mois supplémentaires pour nous assurer qu’il s’agit d’un produit stellaire dès le premier jour. »

Nous avons une mise à jour importante sur la date de sortie de Wasteland 3. pic.twitter.com/hiX1CygcUk

– Wasteland ☢️ (@Wasteland) 31 mars 2020

La semaine dernière, le chef de Microsoft Studios, Matt Booty, a mentionné que Les studios de première partie Xbox souffriront de certains problèmes en raison des nouvelles heures de travail et des nouvelles pratiques utilisées comme mesure préventive contre les coronavirus. De même, Minecraft Dungeon a souffert d’un léger retard, mais a enfin une date de sortie.

