Wasteland 3 aura bientôt une version bêta pour les joueurs qui l’ont financée

Il reste encore quelques mois avant que Wasteland 3 ne soit vu par les magasins, mais eninXile EntertainmentIls mettent la touche finale à leur RPG de science-fiction post-apocalyptique tant attendu, et ont annoncéun test bêta du jeupour la semaine prochaine, disponible pourceux qui ont financé le projetvotre journée.

Pour être plus précis, les fans de la saga Wasteland qui auraient financé cet épisodeau niveau “Early Bird” (25 $) ou plus, ou qui participent déjà à votre “alpha”, auront accès à cedémo du jeu bêtapour tester son gameplay de première main. Cette démonstrationinclure les premières heures de l’aventure, avec la création des personnages et les premiers niveaux du jeu, bien qu’il y aura des zones bloquées, et sans avoir encore la carte de votre monde.

Bien sûr, ce sera une version bêta, doncl’étude promet qu’il y aura un autre buglà-bas, comme cela est courant dans ces cas. Mais le plus important de tous,Cette bêta de Wasteland 3 débutera le 17 marsà 17h00 CET (heure péninsulaire espagnole), et ne pas être lié à un accord de confidentialité, doncpeut être montré et diffusé en toute libertéà travers les réseaux. Vous pouvez vérifier tous les détails via sa page FIG.

Wasteland 3 nous emmènesur les terres enneigées du Colorado, États-Unis, dans un nouvel épisode de cette saga mythique de la main d’inXile.Une aventure RPG avec un combat tactique au tour par tour, des missions ouvertes et une multitude de dialogues, dans un monde post-apocalyptique plein de dangers; tout celaen vente le 19 mai. Sans surprise, c’est l’un des 50 jeux que nous attendons le plus de cette 2020.

