Wasteland 3 offre un impact émotionnel plus important que jamais grâce à la voix intégrale

Chaque ligne de dialogue du jeu a été interprétée pour une expérience plus immersive.

Il manque de moins en moins pour pénétrer profondément dans les glandes des montagnes du Colorado grâce à Wasteland 3. Le prochain épisode du RPG post-apocalyptique deBrian FargoeinXile Entertainmenta frappé les écrans le 19 mai. Un jeu qui, comme son étude l’a indiqué dans le passé, a gagné en nombre entier après l’acquisition d’inXile par Microsoft, avec des ressources supplémentaires etêtre en mesure d’offrir des voix pour chaque ligne de dialogue.

C’est quelque chose qui peut sembler purement cosmétique, un petit détail reconnaissant, mais,pour Brian Fargo, c’est beaucoup plus important. Dans une interview pour GamingBolt, le réalisateur chevronné a parlé de cette mise à niveau de Wasteland 3, quipermettent aux joueurs d’approfondir leur univers:“Le fait que notre premier jeu soit entièrement plié est extrêmement excitant, caraugmente l’immersion et offre un impact émotionnel beaucoup plus grand“

Non seulement cette voix totale agissant, sur chaque ligne de dialogue, améliore l’immersion, maisde nouvelles animations et prises de vuesoffrir une expérience plus complète aux joueurs: “Zoomez sur la caméra avecces conversations cinématiques à la première personneélève encore tout cela, et notre équipe d’animation continue d’ajouter et d’affiner ces choses.pour nous assurer d’aller plus loin dans nos graphiquesque nous n’avons jamais pu faire auparavant. “

“Espérons que toutes ces choses ensemble créerontune histoire beaucoup plus engageante“Fargo conclut. La vérité est que Wasteland 3 promet beaucoup dans la section narrative, avec une histoire qui aura au moins 10 fins différentes, et qu’il sera plein de ces décisions complexes sans solution claire qui sont l’identité de la Si vous souhaitez en savoir plus sur ce qui est à venir pour PC, Xbox One et PS4, voici nos dernières impressions de Wasteland 3.

