WayForward a déjà 30 ans et vous remercie pour tout

Le 1er mars, WayForward n’a tourné ni plus ni moins que 30 ans. Une époque qui en dit long sur la façon dont ils ont réussi à gérer leurs sorties et à se réinventer lorsque la situation l’exige. Pour fêter ça, l’entreprise a dédié un tweet de remerciement à tous ses followers.

Le temps passe vite quand vous vous amusez – WayForward fête aujourd’hui son 30e anniversaire en tant qu’entreprise! Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont soutenu et apprécié nos jeux au cours des trois dernières décennies de divertissement, d’excitation et de bêtise! pic.twitter.com/IkFp9ixo1G

– WayForward (@WayForward) 1 mars 2020

Votre traduction serait la suivante:

Le temps passe vite quand on s’amuse. Aujourd’hui, WayForward fête son 30e anniversaire en tant qu’entreprise! Un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenu et apprécié nos jeux au cours de ces trois dernières décennies de divertissement, d’excitation et d’événements!

Voir aussi

Et vous, lequel de vos jeux avez-vous le plus apprécié? En avez-vous sur Nintendo Switch?

Source

Connexes