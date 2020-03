WayForward célèbre son 30e anniversaire, merci aux fans pour leur soutien

WayForward, le développeur et éditeur indépendant peut-être mieux connu pour son propre Shantae , fête cette année son 30e anniversaire. La date d’anniversaire exacte est venue hier, et la société a partagé une œuvre d’art festive.

Ces derniers temps, WayForward nous a offert des jeux comme Connexion de vitamine, River City Girls, et Shantae et la malédiction du pirate sur Nintendo Switch, mais vous vous souvenez peut-être que le partenariat du studio avec Nintendo remonte au tournant des millénaires. À l’époque, nous avions l’original Shantae sur Game Boy Color, des jeux comme Xtreme Sports, et même Le film SpongeBob SquarePants adaptation du jeu sur Game Boy Advance.

Dans un message partagé sur les réseaux sociaux, WayForward a remercié ses fans pour leur soutien:

Le temps passe vite quand vous vous amusez – WayForward fête aujourd’hui son 30e anniversaire en tant qu’entreprise! Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont soutenu et apprécié nos jeux au cours des trois dernières décennies de divertissement, d’excitation et de bêtise! pic.twitter.com/IkFp9ixo1G— WayForward (@WayForward) 1 mars 2020

Le mois dernier, nous avons discuté avec WayForward pour discuter de sa dernière exclusivité Switch, Vitamin Connection. Si vous l’avez manqué, assurez-vous de vérifier cela pour tout savoir sur les influences et les défis du jeu, ainsi que quelques informations sur les coulisses du développement du jeu.

Félicitations, WayForward. Voici encore 30 ans!

.