WayForward ne prévoit pas de publier de contenu téléchargeable pour Shantae et les sept sirènes

Peu de temps après toute la présentation Nintendo Direct Mini plus tôt cette semaine, la talentueuse équipe de WayForward a fixé une date de sortie pour Switch Shantae et les sept sirènes. Il sera sur le Switch le 28 mai et devrait être lancé pour 29,99 $ USD.

Bien que cette nouvelle quête expansive soit la “plus grande sortie” à ce jour, il y a encore des fans qui se demandent si le développeur indépendant a l’intention de publier du contenu téléchargeable pour le jeu. Ce fut la réponse officielle via Twitter:

Nous ne prévoyons pas actuellement de DLC.— WayForward (@WayForward) 28 mars 2020

Si vous prévoyez de vous procurer la version physique Limited Run, cela signifie que vous n’aurez probablement pas à vous soucier de tout autre bonus (ou contenu de jeu) qui ne sera pas intégré à la cartouche. Vous pouvez en savoir plus sur la prochaine aventure de Shantae – qui est déjà disponible sur Apple Arcade – dans notre article précédent.

Aimeriez-vous voir plus de DLC dans les jeux de plateforme comme Shantae? Laissez un commentaire ci-dessous.

