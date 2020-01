WayForward publie sa première remorque pour sa connexion de vitamines exclusive au commutateur, prévue le mois prochain

Vous vous souvenez peut-être de la façon dont WayForward – mieux connu pour Shantae série – a annoncé un nouveau titre d’action exclusivement pour la Nintendo Switch en août dernier. C’est appelé Connexion de vitamine et permet à jusqu’à deux joueurs d’entrer dans un monde microscopique en tant que Vita-Boy et Mina-Girl, alors qu’ils guident un minuscule vaisseau à capsule dans la bataille contre les mauvaises bactéries vivant dans les organismes.

WayForward a maintenant partagé sa toute première bande-annonce du jeu, et il nous présente la famille Sable et leur chien de compagnie. Bien sûr, c’est votre travail de protéger cette famille et de la garder en aussi bonne santé que possible. Il y a même des sous-jeux “farfelus et sauvages” à apprécier sur le côté.

Des quantités limitées d’une édition spéciale Collector’s Switch de Vitamin Connection seront disponibles en deux lots à 10 h et 18 h HE le vendredi 17 janvier (alias WayForward Day)! Découvrez tous les goodies que vous obtiendrez dans ce CE ci-dessous. pic.twitter.com/NQyLdstaEO— Limited Run 🔜 PAX South (@LimitedRunGames) 10 janvier 2020

Vitamin Connection sera disponible en pré-commande physique sur Limited Run Games la semaine prochaine le 17 janvier (voir ci-dessus) et le jeu sera disponible en téléchargement sur le Switch eShop le 20 février. Pour plus de détails sur cette prochaine version, assurez-vous de consulter notre article précédent.

Est-ce un jeu que vous allez essayer à sa sortie? Laissez un commentaire ci-dessous.

