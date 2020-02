WayForward sur l’exclusivité, les défis et les influences des commutateurs de Vitamin Connection – Fonctionnalité

Au cours des trois années qui ont suivi le lancement de la console, la Nintendo Switch s’est fermement établie comme le roi de la colline en ce qui concerne les jeux multijoueurs locaux. Il n’y a certainement pas de pénurie de grands jeux coopératifs sur Switch, et la possibilité de glisser Joy-Con n’importe où à tout moment en fait un endroit idéal pour profiter avec des amis et la famille. Le dernier jeu coopératif arrivé sur le système est Connexion de vitamine de WayForward, le studio probablement le plus célèbre pour l’excellent Shantae série de plateformes, bien que leur catalogue arrière contienne une mine de joyaux d’inspiration rétro de Force de commutation puissante à The Mummy Demastered.



Nous avons rencontré le directeur de Vitamin Connection, James Montagna, pour discuter de l’exclusivité Switch, de son rôle dans le projet et de la façon dont il maintient son énergie et son enthousiasme pour les jeux et le développement de jeux.

Nintendo Life: pour tous ceux qui auraient pu manquer l’annonce de l’année dernière ou la première bande-annonce de janvier, parlez-nous un peu de Vitamin Connection et de quel type de jeu il s’agit.

James Montagna: Bien sûr! Vitamin Connection est un jeu exclusif à Nintendo Switch dans lequel les joueurs jouent le rôle de personnages Vita-Boy & Mina-Girl, en solo ou avec un ami, pour copilote un vaisseau capsule de vitamines et embarquez pour un voyage pour combattre les monstres bactériens et guérir le monde! L’histoire suit la famille Sable, et chaque membre de la famille a un cas où ils avalent la vitamine ou interagissent avec elle d’une manière significative qui définit le cours de l’histoire. Le jeu lui-même utilise beaucoup le Nintendo Switch Joy-Con, et lorsqu’il joue avec deux joueurs, chaque joueur a son propre rôle à la fois dans la direction du navire et dans le tir. Cette expérience asymétrique signifie que les joueurs devront vraiment bien coopérer entre eux pour réussir! En fait, l’asymétrie se reflète jusqu’au fait que chaque joueur tient même le contrôleur Joy-Con différent les uns des autres.

nous adorons tous Nintendo Switch chez WayForward et je voulais faire un jeu de lettres d’amour pour cela

Y avait-il des influences spécifiques que vous aviez en tête lors du développement du jeu? Depuis combien de temps est-il en développement?

La direction que j’ai donnée à l’équipe était de regarder de près des jeux comme Radio Jet Set, et le Katamari séries. À première vue, il peut sembler que ces jeux n’ont pas grand-chose en commun avec Vitamin Connection, ni entre eux. Mais les deux partagent un concept de base très distinct dans leur gameplay, une identité forte dans leurs visuels et, surtout, une emphase sur une bande sonore qui se démarque comme une musique incroyable juste pour être écoutée. Donc, vraiment, notre objectif était de créer un jeu comme celui-ci, mais pour une nouvelle génération.

Quant au calendrier… Nous avons commencé le développement en 2017, mais il a fallu un peu plus de temps que les autres projets pour démarrer car il y avait une période où Vitamin Connection n’était pas encore financé, alors je travaillais sur d’autres projets. C’est pourquoi il y a un écart de près d’un an entre le premier prototype et la production complète.

Le travail sur ce jeu a-t-il été très différent de celui sur Shantae ou sur d’autres projets WayForward?

Un peu! Avec Vitamin Connection, nous étions en train de créer une nouvelle propriété WayForward à partir de zéro, donc il n’y avait pas de ligne directrice à examiner… non seulement pour ce que le gameplay devrait être, mais aussi pour le monde et les personnages du jeu. Notre équipe a eu l’occasion d’exprimer autant de créativité que possible pour établir ce que nous espérons pouvoir devenir quelque chose de plus grand que ce seul match. Un autre point est que nous avions une équipe relativement petite et très soudée pour ce jeu, qui, bien sûr, a de bons et de mauvais points. Dans notre cas, un grand avantage est qu’il offre beaucoup de flexibilité. Un grand nombre des meilleures fonctionnalités étaient juste moi-même et le programmeur principal passionné de la même façon qui bavardait comme «ce serait cool si cela fonctionnait comme ça…»

Pouvez-vous nous donner une idée de ce qu’implique la journée «moyenne» d’un directeur de jeu? Quels sont les avantages et les inconvénients d’avoir ce rôle par rapport à un simple rôle de conception sur un projet?

Sur un projet comme Vitamin Connection, je vais même mettre la main à la pâte et ajuster moi-même certaines choses, y compris la création d’illustrations, d’effets sonores et la modification du niveau de conception.

Chez WayForward, il est typique que le concepteur principal soit également le directeur du jeu. En fait, le titre sur ma carte de visite indique Designer / Director, et je joue constamment les deux rôles. Par conséquent, déterminer les avantages et les inconvénients est un peu difficile car tout se mélange pour moi.

Ma journée commence généralement une fois que j’ai envoyé mon e-mail, où je prioriserai une liste de ce qui doit être fait ce jour-là et traiter les choses en conséquence. L’une de mes tâches principales consiste à rédiger du contenu pour le Game Design Document (GDD), qui sert de modèle en quelque sorte au cours du développement.

Ensuite, je vérifierai avec le personnel qui construit le jeu sur la base du GDD, et fournirai des commentaires spécifiques pour orienter les choses plus en conformité avec la vision, ou réviser la conception si nécessaire si les choses ne fonctionnent pas comme elles étaient prévus. À partir de là, lorsque ces tâches seront couvertes, je disposerai de mon propre temps de jeu avec le jeu.

Enfin, je vais prendre des notes et fournir des commentaires sur des choses comme les interactions de gameplay pour la programmation, les notes de conception de niveau, etc. J’attribue également des tâches en fonction de ce qui doit être fait, en écrivant des e-mails aux illustrateurs, aux musiciens, etc., expliquant détails de la tâche. Sur un projet comme Vitamin Connection, je vais même mettre la main à la pâte et ajuster moi-même certaines choses, y compris la création d’illustrations, d’effets sonores et la modification du niveau de conception. Cette fois-ci, j’ai même mis de côté un peu de temps pour composer un peu de musique, qui a été rendue géniale par nos collaborateurs, l’équipe musicale de Mint Potion.

La première bande-annonce nous a donné un aperçu de quelques mini-jeux – pouvez-vous nous en dire un peu plus? Sont-ils liés au jeu principal ou totalement séparés?

Ce sont ce que nous appelons des sous-jeux. Vous pouvez les considérer comme de petites batailles de boss en quelque sorte. Leur objectif principal est de briser les moments de gameplay de base avec des explosions passionnantes d’un style de jeu totalement unique, parfois complétées par une nouvelle façon de contrôler le navire. Dans le récit général, chaque fois que vous atteignez un «endroit vital» à l’intérieur du corps de l’hôte, un sous-jeu est joué pour le guérir. Les sous-jeux seront débloqués progressivement pour un jeu gratuit à mesure que vous progressez dans le mode histoire principal. Lorsque vous les déverrouillez, chacun est traité comme son propre petit jeu autonome, avec son propre écran de titre. Nous obtenons un kilométrage supplémentaire de certains d’entre eux en remixant le contenu pour créer des sous-jeux dérivés également.

Je pense que mon sous-jeu préféré pourrait être «Dance Festival». C’est un jeu de rythme avec une variété de chansons, chacune avec une routine de pas de danse unique. Le vaisseau capsule est placé parmi les autres vaisseaux. Des pas de danse sont ensuite fournis pour le navire, que vous et votre partenaire devez suivre de près sur le rythme lorsque la musique commence. Lorsqu’il est joué juste, le résultat est comme une performance de nage synchronisée avec les autres navires, virevoltant et glissant à l’unisson, parfaitement chorégraphiée. Si vous faites une erreur et que vous heurtez les autres vaisseaux, vous subirez des dégâts et tout balancera… Faites donc attention!

nous utilisons fortement la fonction HD Rumble, les commandes de mouvement et même la caméra de mouvement IR rarement invoquée

Beaucoup de vos jeux récents ont été des titres multiplateformes – à part le bon ajustement évident, quelle était la pensée derrière la décision de rendre Vitamin Connection un commutateur exclusif? Y a-t-il un gameplay unique qui ne pourrait pas être reproduit sur d’autres plates-formes?

C’est peut-être la question que je me pose le plus à propos de ce jeu, et je n’ai jamais de bonne réponse pour la pensée derrière cela, en plus du fait que nous adorons tous Nintendo Switch chez WayForward et je voulais faire un jeu de lettres d’amour pour il. Parallèlement à l’utilisation unique du Joy-Con tenu dans différentes orientations pour le mode Together Play, nous utilisons fortement la fonction HD Rumble, les commandes de mouvement et même la caméra de mouvement IR rarement invoquée. Il est possible que l’expérience puisse être reproduite ailleurs avec quelques changements pour être honnête, mais lorsque vous mettez la main dessus, il est vraiment facile de dire pourquoi elle est si parfaite pour Switch.

Vous êtes chez WayForward depuis un bon moment maintenant (14 ans, nous pensons?) Et vous disposez d’une importante collection de vos propres jeux développés indépendamment en plus de votre travail au studio. L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée étant un sujet brûlant dans le développement de jeux vidéo depuis des années, comment trouvez-vous le temps et maintenez-vous votre enthousiasme pour les projets indépendants tout en travaillant à temps plein sur les jeux dans votre travail de jour?

Je pense que c’est juste une passion implacable de ma part; peut-être bêtement si en fonction de qui vous demandez. Mais j’aime vraiment créer des choses et divertir les gens. Donc, je vais travailler et créer des jeux WayForward comme Shantae et Vitamin Connection, puis je rentre chez moi et travaille dur sur mes projets indépendants. C’est comme ça depuis que j’ai commencé, et j’aime toujours le faire. Je mentirais si je disais que travailler de cette façon ne fait pas parfois des ravages, mais quand je pense que je suis allé trop loin, j’essaie de faire des choses pour maintenir un équilibre sain, comme prendre du temps pour la famille et les amis. Cependant, en ce moment, je vais bien et je suis vraiment très reconnaissant que mon travail me permette d’offrir du plaisir à tant de gens!

Selon vous, quel a été le plus grand défi auquel vous avez été confronté lors du développement de Vitamin Connection?

Pour moi personnellement, le défi était entre les idées et la faisabilité. Je pense qu’il y avait une tonne de concepts que nous voulions intégrer dans le jeu qui, pour une raison ou une autre, ne pouvaient pas être réalisés au cours du développement. Mais ce n’est pas vraiment unique à Vitamin Connection. J’ai réalisé qu’il y aura toujours des choses comme ça, peu importe le projet. Lorsque vous faites quelque chose, tout ne se déroule pas comme prévu. La seule chose à faire est alors d’embrasser l’inattendu, et de vous concentrer sur la meilleure chose possible.

Même s’il est difficile de réserver du temps pour les jeux au nom du divertissement, je pense que c’est vraiment important. Certaines sensibilités d’œuvres comme Smash Bros déteignent sur les designs que nous créons, parfois même inconsciemment.

Le Switch convient parfaitement aux jeux en coopération et il existe de nombreux excellents exemples déjà disponibles – que diriez-vous qui différencie Vitamin Connection du pack?

C’est vrai – il y a beaucoup de grands jeux coopératifs sur Switch en ce moment! Je pense que l’expérience que procure Vitamin Connection est assez unique dans la façon dont elle demande aux joueurs de se coordonner. Je l’ai déjà appelé «course virtuelle à trois pattes», ce qui est quelque peu rare dans les jeux. Pour progresser avec succès, dans de nombreux cas du jeu, vous et votre partenaire devrez vraiment communiquer et vous guider mutuellement pour diriger le vaisseau capsule. Il y a d’autres cas où vous devrez tous deux vous concentrer sur l’accomplissement de votre rôle unique du mieux que vous pouvez, avec les meilleurs résultats étant un mélange de vos compétences combinées. Le produit final de notre approche de conception est ce jeu qui constitue un très bon brise-glace et crée souvent un lien entre les joueurs d’une manière qui est résolument différente des autres expériences de jeu coopératif.

Enfin, y a-t-il des jeux Switch en particulier que vous et votre équipe avez appréciés lorsque vous ne travaillez pas dur sur Vitamin Connection?

Il y en a beaucoup! Nous avons tous une passion brûlante pour les jeux, nous faisons donc de notre mieux pour jouer ce pour quoi nous pouvons réserver du temps. Si je devais choisir un titre qui soit vrai pour la majorité de notre équipe… Nous sommes d’énormes fans de Super Smash Bros.Ultimate! Il n’y avait pas beaucoup de temps pour faire des pauses pendant le travail sur Vitamin Connection, mais nous avons parfois réussi à intégrer des matchs passionnants et, à un moment donné, un tournoi WayForward interne pour le jeu. Même s’il est difficile de réserver du temps pour les jeux au nom du divertissement, je pense que c’est vraiment important. Certaines sensibilités d’œuvres comme Smash Bros déteignent sur les designs que nous créons, parfois même inconsciemment. J’espère que nous pourrons également mettre une étincelle d’inspiration dans le monde avec notre propre métier.

Merci à James pour son temps – vous pouvez le suivre sur Twitter. Vitamin Connection est maintenant disponible et notre examen sera bientôt prêt, alors revenez pour notre verdict. En attendant, n’hésitez pas à partager vos réflexions sur la dernière aventure coopérative calamiteuse de Switch ci-dessous.

