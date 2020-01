WayFoward révèle Vitamin Connection, une exclusivité de Nintendo Switch

Le développeur de jeux vidéo établi WayForward a une exclusivité Nintendo Switch en cours et elle est prévue dès le mois prochain. Le jeu s’intitule Vitamin Connection, qui est une aventure bizarre et colorée qui ne manquera pas de divertir les joueurs. Vitamin Connection devrait sortir sur le Nintendo Switch eShop le 20 février et une version physique sera publiée avec l’aimable autorisation de Limited Run Games. Découvrez l’action qui se déroule dans la bande-annonce ci-dessous,

Vitamin Connection permet à jusqu’à deux joueurs d’entrer dans un monde microscopique en tant que Vita-Boy et Mina-Girl, alors qu’ils guident un minuscule vaisseau à capsule dans la bataille contre les mauvaises bactéries vivant dans les organismes.

