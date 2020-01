WB Games Montréal dévoile à nouveau son nouveau jeu Batman

WB Games Montréal a recommencé à taquiner ce qui semble être un nouveau jeu vidéo Batman. WB Games Montréal est le studio qui a développé Batman: Arkham Origins et Batgirl: A Matter of Family DLC pour Batman: Arkham Knight. Vous pouvez consulter l’illustration que WB Games Montréal a partagée sur ses réseaux sociaux ci-dessous.

Le tweet comporte un sceau mystérieux, et la légende se lit comme suit: «Capturez le chevalier». WB Games Montréal aurait été en cours de développement sur un nouveau titre Batman pendant des mois, mais aucune information ou nouvelle confirmée réelle ne s’est matérialisée. “Capture the Knight” ressemble à une référence liée à Batman.

Avant que les fans commencent à retenir leur souffle collectif, le studio de jeu a précédemment publié des publications sur les réseaux sociaux avec le même message en septembre dernier. Cependant, une annonce de match ne s’est jamais matérialisée l’année dernière. Également à un moment donné, l’écrivain de bandes dessinées de Batman Scott Snyder a répondu à un tweet et une vidéo de WB Games Montréal et a écrit: «Attendez-le… #bewarethecourtofowls» Cela a conduit à croire qu’un nouveau jeu possible pourrait être dans les œuvres qui pourraient présenter le Cour des hiboux.

Ce n’est pas la première fois que WB Games suscite l’espoir des fans en anticipant une annonce de jeu en attente. J’espère que l’attente est presque terminée.

