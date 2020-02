Week-end Box Office 31 janvier-2 février – Bad Boys For Life bat un record

Ce fut un week-end fascinant pour les films, avec deux nouveaux records battus. Bad Boys For Life a terminé en tête avec 17,7 millions de dollars, tandis que les deux nouvelles sorties larges ont ouvert en deçà des attentes, et The Rhythm Section a particulièrement mal fait.

Bad Boys For Life a maintenant gagné 148 051 531 $ au cours de ses 16 premiers jours de sortie, selon Box Office Mojo. Comme le souligne Forbes, cela en fait le film le plus rentable jamais sorti en janvier. L’endroit était auparavant occupé par un film que vous n’auriez peut-être pas deviné – Paul Blart: Mall Cop, qui a gagné 146 336 178 $ après sa sortie le 16 janvier 2009.

Il y a une raison à cela. Janvier est souvent un dépotoir pour les studios, quand des films qui ne feront évidemment pas partie de la conversation des prix ou ne joueront pas bien pendant l’été sont publiés. Bad Boys For Life a été un tel succès qu’un quatrième film de la série a déjà été illuminé.

À l’autre extrémité de l’échelle, The Rhythm Section a battu un record différent – il avait la pire ouverture jamais vue pour un film sorti sur plus de 3000 écrans. Au début du week-end, les estimations estimaient que le film rapportait environ 5 millions de dollars, ce qui aurait été le cinquième pire week-end pour un film aussi large; au lieu de cela, il n’a gagné que 2,8 millions de dollars et a pris la première place. Le film a gagné en moyenne 918 $ par écran, ce qui en fait le premier film à sortir aussi largement et à rapporter une moyenne par écran inférieure à 1000 $.

Le film a obtenu des critiques moyennes, et la puissance star de Blake Lively, Jude Law et Sterling K. Brown ne semble pas avoir été suffisante pour faire décoller ce film d’action. L’autre nouvelle sortie du week-end, Gretel & Hansel, a rapporté 6050830 $, ce qui n’est toujours pas génial – c’est la 18e ouverture la plus basse pour un film sur plus de 3000 écrans.

Voici le top 10 national complet pour le week-end du 31 janvier au 2 février.

Bad Boys for Life: 17.675.000 $ 1917: 9.660.000 $ Dolittle: 7.700.000 $ Gretel & Hansel: 6.050.830 $ The Gentlemen: 6.010.000 $ Jumanji: The Next Level: 6.000.000 $ Star Wars: Episode IX – La montée de Skywalker: 3.193.000 $ Le tournage: 3.050.000 $ Les petites femmes: 3.030.000 $ Section rythmique: 2 800 000 $









