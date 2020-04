West of Dead bêta ouverte en direct sur Xbox One et Steam

Par Stephany Nunneley,

Mardi 31 mars 2020 17:18 GMT

La bêta ouverte de West of Dead est à nouveau disponible pour PC sur Steam et Xbox One.

Tireur à deux bâtons À l’ouest de Dead, avec Ron Perlman dans le rôle de William Mason, est de retour en version bêta ouverte sur PC et Xbox One.

Il s’agit de la troisième version bêta ouverte qui se tiendra sur Xbox One, car la première a été lancée en novembre lorsque le jeu a été annoncé sur X19. C’est la deuxième fois qu’il est mis à la disposition des utilisateurs de Steam sur PC.

La version bêta se déroulera jusqu’au 13 avril et, comme pour la dernière version bêta, les développeurs recommandent aux utilisateurs de PC de jouer avec une manette de jeu.

L’acteur Ron Pearlman prête sa voix dans le jeu à un homme mort au Purgatoire, dont le seul souvenir est celui d’une figure en noir.

Le jeu propose des zones générées de manière procédurale où vous pourrez esquiver et tirer pendant que vous vous frayez un chemin à travers les enfers.

West of Dead sortira sur PC, PS4, Switch, Xbox One et Xbox Game Pass ce printemps.

