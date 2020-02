Westmark Manor est une aventure d’horreur lovecraftienne de style classique à venir sur PC cet été

Un manoir plein de terreurs, avec de nombreux puzzles, objets et mystères à explorer.

Il n’y a pas de terreur plus grande que celle qui produit l’inconnu, etH.P. Lovecraft a été une source d’inspiration constantepour d’innombrables travaux au fil des ans. Fonctionne comme Westmark Manor, un nouveau jeu PC qui combinel’exploration et les énigmes des aventures informatiques classiquesavec un récit “lovecraftiana” situé dans un mansin dans l’obscurité.

À Westmark Manoron se met dans la peau de Theodore Westmark, conservateur d’un musée d’histoire anciennecommencer à enquêter sur les sciences occultesà la recherche d’un remède à la terrible maladie dont souffre sa femme Elizabeth. Bien que, comme c’est souvent le cas avec l’occulte,leurs enquêtes ouvrent la porte à quelque chose de beaucoup plus sombreet plus sinistre que vous ne l’imaginez.

Ainsi, le jeu nous proposeexplorer les salles et les salles du Mansin, ainsi que ses jardins sombres, tout enon découvre ses secrets, nous avons trouvé des indices, nous résolvons des énigmes et surtout,nous vous gardons en vie. Un curieux mélange d’aventures classiques avec le genre de la terreur, qui sera disponible à l’été 2020.

En savoir plus sur: Terror, Steam et Lovecraft.

