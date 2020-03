Westworld Live Ratings continue de baisser pour la saison 3, épisode 2

Le nombre de téléspectateurs en direct de Westworld est en forte baisse. Alors que la première de la saison 3 affichait les pires chiffres de la série, l’épisode 2 l’a battu une fois de plus, affichant le plus faible taux d’audience de l’émission à ce jour.

Selon Showbuzz Daily, Westworld a terminé 44e pour les originaux de câblodistribution le dimanche 22 mars, gérant une audience de 780 000 personnes, terminant sous la finale de la saison 10 pour Curb Your Enthusiasm, une émission avec un budget beaucoup plus faible. L’émission phare de la soirée était The Walking Dead d’AMC.

Ce sont, il convient de le noter, uniquement les chiffres en direct, donc ce n’est pas nécessairement une fatalité. Les téléspectateurs de HBO Now et ceux qui choisissent d’attendre un certain temps ne tiennent pas compte de ce chiffre. Mais il est encore assez clair que la popularité de Westworld a chuté.

Les fans qui ont écouté, au moins, ont eu droit à une référence extrêmement métatextuelle à Game of Thrones, les showrunners David Benioff et Dan Weiss faisant leur apparition dans une camée jumelle.

Westworld est diffusé sur HBO dimanche à 21 heures, les critiques pour la saison jusqu’à présent ont été positives, sinon avec effusion.

