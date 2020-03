Westworld Saison 3: Examen et récapitulation de “Parce Dormie” – Une première rafraîchissante

Le sinistre thriller technologique de HBO, Westworld, est enfin de retour – mais étant donné les chronologies tristement complexes de la série et la mythologie dense et en constante évolution (que, exactement, les hôtes tentaient-ils de faire dans la saison 2, encore?), Il est sûr de dire que nous sommes entrés dans la première de la saison 3 avec quelques réserves. Dolores avait finalement échappé au parc pour de vrai dans la finale, mais qu’est-ce que cela signifiait réellement – et, peut-être plus important encore, qu’essayait-elle réellement d’accomplir au-delà du carnage et de la violence?

La bonne nouvelle est que nous avons maintenant une réponse à ces deux questions, et elles sont venues rapidement et agréablement pour Westworld. Il n’y avait pas de récits de voyage dans le temps qui se chevauchent ni de harengs rouges déconcertants à ce propos (du moins jusqu’à présent), et nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que la saison entière est partie pour un début incroyablement fort à cause de cela. Ce n’est pas qu’il n’y a pas encore de plus grands mystères en jeu ici – il y en a beaucoup, bien sûr – mais le sentiment omniprésent que la série est plus préoccupée par la rétention d’informations pour garder les Redditors sur leurs gardes que par le fait de raconter une histoire convaincante l’histoire est heureusement introuvable.

La saison 3 plonge directement dans les retombées des émeutes dans le parc et nous donne un aperçu des objectifs immédiats de Dolores – elle vise à éliminer non seulement Délos, mais l’ensemble de la société humaine, de l’intérieur vers l’extérieur, et en utilisant le fait que personne ne sait vraiment qu’elle s’est échappée (grâce à son habile gambit avec un hôte-clone du corps de Charlotte Hale) à son plein avantage. Immédiatement, il y a un vrai sens de la façon dont l’humanité est complètement foutue – et sans aucune idée – face aux hôtes. Dans le futur de Westworld, l’humanité est encore plus dépendante de la technologie que nous ne le sommes en réalité et Dolores est capable de tout retourner sans effort contre sa première cible, de la sécurité de sa propre maison à la femme qui peut ou non être un hôte réplique de sa femme. C’est à la fois effrayant et satisfaisant, mais plus important encore, cela semble logique. Bien sûr, les humains n’ont pas de coffres-forts en place pour que leur technologie soit retournée contre eux – nous avons déjà vu ce qu’ils pensent pouvoir faire avec et à travers leurs expériences dans les parcs, il est donc naturel que la confiance s’étend au monde réel.

En plus d’établir le nouveau statu quo de Dolores, la première présente également un tout nouveau personnage et, avec lui, toute une série de détails de construction du monde vraiment fascinants. Caleb (Aaron Paul) est un humain, ex-militaire, qui a du mal à se remettre sur pied après que quelque chose se soit passé pour le renvoyer. Maintenant, il travaille comme ouvrier du bâtiment le jour et organise des concerts illicites au marché noir la nuit. Ces concerts lui viennent par ce qui semble être une application appelée “Rico” (“gagnez de l’argent,” dit-il au démarrage) qui fournit des missions très Grand Theft Auto-style à tous ceux qui sont courageux (ou stupides) ) assez pour accepter. L’application a même une sorte de système de statistiques où les criminels peuvent améliorer le type d’emplois qu’ils peuvent accepter. Espérons que nous en apprendrons plus à ce sujet bientôt.

L’introduction de Caleb introduit également nonchalamment l’idée que les humains ont des “implants” d’une certaine sorte – Caleb est apparemment désactivé, bien que l’option de le réactiver soit là. Apparemment, le réactiver pourrait “lisser certains des bords rugueux” de sa vie en ce moment, ce qui implique que quels que soient les implants, il y a au moins une fonction comportementale ou cognitive – mais Caleb n’est pas intéressé à descendre cette route. C’est un début de sentier mystérieux intéressant et qui ne se sent pas à sa place ou trop compliqué.

Et puis il y a Délos proprement dit avec Charlotte Hale – ou, quiconque habite l’hôte Charlotte maintenant. Comme Dolores, personne ne sait que Hale a été arrachée et trois mois après le massacre dans le parc, elle est assise à la tête de la chaîne de commandement de Delos – au grand dam de ses collègues. C’est fascinant de voir Hale naviguer dans le côté corporatif des choses, sachant ce que nous savons, et c’est un changement de rythme bienvenu par rapport à la norme Westworld. Pour une fois, nous, en tant que spectateurs, détenons plus de cartes que les personnages eux-mêmes, et la tension qui en résulte est fraîche dans son contexte. Celui qui occupe le corps de l’hôte Hale fait un travail fantastique pour vendre le morceau – il ne semble certainement pas que quelqu’un ait remarqué que quelque chose ne va pas.

Cela nous laisse avec Bernard qui a eu l’un des virages finaux les plus bizarres à la fin de la saison 2. Pourquoi Dolores l’a-t-il ramené alors qu’elle savait qu’il allait essayer de l’arrêter? C’est encore à déterminer, mais il semble que la question le hante autant qu’il nous hante. Bernard s’est fonctionnellement caché, vivant une vie modeste d’agriculteur, se fondant du mieux qu’il peut et pour être certain qu’il n’est pas manipulé ou contrôlé comme il l’a été dans le passé, il a installé une sorte de sous-programme de sécurité dans ses systèmes. Ceci est représenté comme une sorte de session d’auto-questions étrange où Bernard accède à sa mémoire et s’interroge ensuite (“Tu ne me mentirais pas, n’est-ce pas, Bernard?”) Pour voir si Dolores est de retour pour baiser avec son la réalité encore une fois. C’est – eh bien, hanter est probablement le meilleur mot pour cela. Le pauvre Bernard a vraiment traversé la sonnerie et ça se voit. Bien que son traumatisme soit potentiellement notre gain – il y a de fortes chances que cela signifie qu’il n’y aura pas de grands intrigues de mémoire brouillées cette saison, si nous sommes chanceux.

La première se termine en beauté alors que les stratagèmes de Dolores partent apparemment en fumée – mais pas exactement pour les raisons que vous pourriez supposer. La sécurité de Délos crie Dolores comme un voleur d’identité et une menace (ils ne se trompent pas), mais suppose, apparemment, qu’elle est toujours très humaine, ce qui lui laisse un atout inattendu alors qu’elle est partie pour disparaître. C’est une autre façon fascinante de souligner à quel point les humains ne sont pas préparés à la menace des hôtes – l’idée qu’il pourrait y avoir une révolte des hôtes n’a même pas sonné leur radar, même avec tout ce qui s’est passé dans les parcs. Bien que tout cela puisse changer très rapidement maintenant que la couverture de Dolores a été effectivement soufflée. Cette saison ressemble à un baril de poudre de la meilleure façon et, plus important encore, donne l’impression d’avoir un but et une identité clairs. C’est une toute nouvelle direction par rapport aux saisons 1 et 2, bien sûr, mais nous avons hâte de voir où ça va partir d’ici.

N’oubliez pas non plus de regarder le générique parce que, euh, qu’est-ce qui se passe avec Maeve?