Wild Rift, la version mobile de League of Legends, offrira bientôt de nouveaux détails

L’équipe Riot Games publiera une mise à jour dans les prochains mois.

Wild Rift est la version tant attendue du mobile, qui sera également adaptée aux consoles, de League of Legends. Depuis son annonce, les fans de la franchise deRiot GamesIls attendaient de nouvelles nouvelles de cette adaptation de leur titre le plus célèbre.

League of Legends: Wild Rift aura bientôt des nouvelles, selon Riot Games. L’étude nous promet une mise à jour des avancées du jeu qui concentrera quelques détails sur la conception des champions et leur façon de s’intégrer dans le jeu.afin que les jeux conservent leur style et l’essence de chaque champion de League of Legends.

Les vétérans et les nouveaux joueurs peuvent profiter de l’essence de Wild RiftDe cette façon, les vétérans et les nouveaux joueurs peuvent profiter de l’essence de Wild Rift sans problème. “Nous avons converti des éléments de champions passifs en actifs, etnous avons gardé le sentiment de les jouer intacts, ainsi que plus de contrôle sur leur utilisation “, explique le concepteur en chef de Wild Rift,Brian Feeney. “De nombreux champions sont presque identiques à leurs versions PC, mais maintenant avec LoL sur de nouvelles plates-formes, nous avons vu une opportunité d’apporter quelques petits changements pour les téléphones et les consoles.”

On estime également que des champions commeZiggs, Nami ou OrianaIls sont très similaires à leurs versions PC, mais néanmoins, certains sorts étaient très difficiles à exécuter avec des joysticks, ils ont donc apporté de légères modifications à des sorts comme Annie’s Disintegrate et Miss Fortune’s Double Bullet.

Riot Games s’assure que la publication dans les prochains moisune nouvelle mise à jour avec toutes les nouvelles de Wild Rift. Le titre reste sans date de sortie ni versions publiques disponibles au téléchargement, mais l’équipe est en train de développer le projet. Pendant ce temps, Riot a également annoncé un nouveau jeu et nous vous en parlerons dans nos impressions sur Master Tactics.

