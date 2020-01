Winners Contest # 8AnniversaryNextN – TANDA 3/3: Cadeaux numériques

Vous voulez savoir si vous êtes l’un des gagnants du Concours # 8AnniversaryNextN? Eh bien, il se pourrait que vous ayez déjà gagné l’un de nos cadeaux physiques ou les 20 premiers cadeaux numériques! Nous vous recommandons de consulter les articles publiés le 16 janvier (cadeaux physiques TANDA 1/3) et le 17 janvier 2020 (cadeaux numériques TANDA 2/3) pour voir si vous étiez l’un des gagnants des 11 prix physiques ou les 20 premiers numériques.

Aujourd’hui, vendredi 24 janvier il est temps de révéler le troisième et dernier lot, qui correspond aux derniers gagnants de 20 jeux vidéo numériques de # 8AnniversaryNextN … Serez-vous parmi eux? Vous n’avez qu’à le vérifier!

GAGNANTS # 8AnniversaryNextN 3/3 – CADEAUX NUMÉRIQUES

Atelier Lulua: Le Scion d’Arland par Koch Media

Nous retournons à Arland pour offrir l’un des plus beaux jeux de la franchise qu’il représente: Atelier Lulua: The Scion of Arland. Qui est destiné à faire ce voyage? Regarde regarde:

NewLeafang

Koch Media PixArk

Un billion de fois plus décontracté qu’ARK: Survival Evolved, mais non sans risque, faire face à PixArk peut être un défi. Heureusement, cher gagnant de ce jeu vidéo dans # 8AnniversaryNextN, vous ne serez pas seul sur son site!

AnnaMedli

Secret Files 2: Puritas Cordis par Koch Media

Dans Secret Files 2: Puritas Cordis, il s’agit de révéler des mystères. Ce qui n’est plus un mystère, c’est qui prend cette aventure graphique:

Dante_Okumura57

Rédempteur: Enhanced Editon par Koch Media

Ils recherchent trois aventuriers souhaitant distribuer des mamporros et semer le chaos entre … eh bien, ils le méritent. Les trois candidats choisis pour embarquer sur Redeemer: Enhanced Editon sont:

Halbatica

Juan Carballal

BryanBraay

Koch Media Dragon Quest I, II et III

Et cette fois, il est temps de chercher un trio de héros prêts à sauver le monde de Dragon Quest des hôtes du mal. Ni plus ni moins, sont les trois premiers chapitres qui ont commencé une légende qui émeut les vraies passions dans son pays natal, le Japon. Voici ceux qui sont nés pour remplir cette mission:

Dragon Quest I – verobr77

Dragon Quest II – BruyneRuben

Dragon Quest III – Cristobal2346

Ghostbusters: le jeu vidéo remasterisé par Koch Media

S’il y a quelque chose de bizarre dans votre quartier, qui allez-vous appeler pour jouer à Ghostbusters: The Video Game Remastered? Nous l’avons clairement; à toi:

7Salguero

Koch Media Street Fighter 30 anniversaire

La légende des arcades de combat, le jeu qui a conduit le genre et quelques versions de garnison, ainsi que des chapitres ultérieurs, est tout ce qu’il contient, et quelques autres extras, Street Fighter 30 Anniversary. Un prix anniversaire qui prend:

adrimint

Ceci est la police II par Koch Media

Tournez-vous vers la patrouille avec This is the Police, une nouvelle aventure policière dans laquelle le gagnant suivant s’embarquera:

JuananAlderete

Spintires: MurdRunner – American Wilds par Koch Media

Boue, éruptions, pas moins de nids de poule et de véhicules piégés … bien sûr, si vous n’êtes pas doué pour conduire dans des conditions extrêmes. Heureusement, Spintires: MurdRunner – American Wilds Edition vous plongera dans tout cela, sans avoir à vous tacher!

Anacyl1

Warriors Orochi 4 de Koch Media

Vous, contre quelques-uns. Quelques-uns? Plutôt des centaines ou des milliers. Dans Warriors Orochi 4, le prochain gagnant aura l’occasion d’incarner les héros légendaires de Dinasty Warriors et Samurai Warriors, deux des franchises musou les plus renommées. Tu as de la chance!

jesus16071989

Cabela’s: The Hunt – Koch Media Championship Edition

Nous espérons que vous obtiendrez le “rôle” de la chasse, car Cabela’s: The Hunt – Championship Edition est exactement cela; d’attendre patiemment pour capturer vos proies. Et c’est ton tour!

marybruxa

Bass Pro Shop´s: The Strike – Championship Edition par Koch Media

C’est déjà une question de patience, car Bass Pro Shop: The Strike – Championship Edition est sur le point de lancer la ligne, et attendez… attendez, mordez. Bien sûr, ce n’est pas si ennuyeux, pour quelque chose, c’est l’un des meilleurs jeux de pêche! Qui sait? Le même réveille une passion que vous ne connaissiez pas … vous nous direz!

aragorm1980

Dusk Diver par Pqube

Le truc avec Dusk Diver est entre musou et beat ’em up, go, une autre occasion de distribuer des mamporros, mais bon, chic!

Juan_AG_Romero

Pqube Raging Loop

Amateur de romans visuels? Du mystère? De terreur? Hé, et le folklore japonais? De tout!? Eh bien, nous l’espérons, car si c’est le cas, le prochain gagnant profitera pleinement de Raging Loop.

JAGMA94

Pqube AeternoBlade II

Peu de présentations nécessitent AeternoBlade II, un RPG bourré d’action dans lequel nous pouvons manipuler le temps. Nous espérons que vous êtes l’un des fans de ce titre!

hyrulen

Pqube Songbird Symphony

Le dernier cadeau de # 8AniversaryNextN est Songbird Symphony, un mélange entre petits oiseaux, plateformes et rythme musical. Que pouvez-vous demander d’autre? Eh bien, sachez qui l’a pris!

Flash Estelay

Et voilà! C’est fini! Ce huitième anniversaire que nous avons dépassé en termes de nombre de cadeaux, avec ces plus de 50 gagnants que nous avons eu dans le # 8AniversarioNextN. Que vous savez, que nous ne faisons cela que pour vous récompenser pour toutes ces années, et que pour y penser # 9AnniversaryNextN… nous ne savons vraiment pas comment nous pouvons faire correspondre! Mais nous nous battrons pour cela, c’est certain. Un grand merci à tous ceux qui rendent NextN possible tous les jours avec vos visites !!! :)))

Remerciements spéciaux

Un merci spécial à toutes les entreprises et studios qui ont collaboré au concours du huitième anniversaire de NextN, car sans eux, il n’aurait pas été possible de tout cet affichage de récompenses!

