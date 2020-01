Wiz Khalifa et la chanson du film Sonic The Hedgehog de Friends sont un peu géniaux

Vous vous souvenez quand la première bande-annonce de Sonic the Hedgehog est sortie et qu’elle a été réglée sur “Gangsta’s Paradise” pour une raison stupide? Le thème du film officiel, “Speed ​​Me Up” de Wiz Khalifa, Ty Dolla $ ign, Lil Yachty et Sueco the Child, s’adapte tellement mieux, et sa vidéo est assez cool aussi.

Je suis un peu un connaisseur des thèmes de rap de films auto-référentiels, et “Speed ​​Me Up” est un exemple exquis. “Soyez mes phalanges.” “Des anneaux d’or.” “Le meilleur ami du nom de Tails.” “Faites tourner le coffre-fort.” Ces quatre-là clouent à chaque tour. Et ce refrain, “Alors je cours …” c’est tellement bon.

Il y a des chansons pires qui pourraient rester dans ma tête toute la journée.

