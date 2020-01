Wizard of Legend reçoit une mise à jour Thundering Keep gratuite

Contingent99 a publié les détails et une bande-annonce de la dernière mise à jour de Wizard of Legend.

Ce type de voleur magique propose aux joueurs d’explorer des donjons seuls ou avec un partenaire en mode coopératif alors qu’ils tentent de survivre à des ennemis fantastiques en cours de route.

Le jeu reçoit de nouveaux sorts et boss pour les joueurs à partir du 16 janvier selon la page Steam du jeu et la mise à jour est désormais disponible sur Nintendo Switch.

Consultez le post ci-dessous pour plus d’informations sur ce que vous pouvez attendre de la mise à jour Thundering Keep.

Salut tout le monde!

Nous sommes heureux d’annoncer que la mise à jour Thundering Keep sera disponible aujourd’hui! Veuillez noter que si la mise à jour ne s’affiche pas immédiatement pour vous, essayez de redémarrer votre client Steam. Vous pouvez vérifier que la mise à jour a été appliquée en vérifiant le numéro de version dans le coin inférieur droit de l’écran titres (devrait être v1.21).

Voici un bref aperçu des nouveautés que vous pouvez attendre de la mise à jour:

– Nouveau boss, scène et ennemis Lightning

– Plus de 20 nouveaux arcanes

– Plus de 30 nouvelles reliques

– Nouvelles signatures, tenues et plus encore!

Si vous souhaitez approfondir les détails, nous avons un journal des modifications complet que vous pouvez consulter ici:

http://wizardoflegend.com/changelog.html

Merci encore pour tout le soutien que vous avez montré jusqu’à présent pour Wizard of Legend!

-Contingent99 Team

