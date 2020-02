Wolcen est un clone de Diablo avec un gros potentiel et de plus gros bugs

Image: WolcenSteamedSteamedSteamed est dédié à toutes les choses dans et autour du service de jeu PC de Valve.

Wolcen: Lords of Mayhem, un jeu de rôle d’action sur PC dans le style de Diablo qui a fait des vagues sur Steam récemment, a beaucoup à offrir. Il y a l’arbre de compétences gargantuesque dont vous pouvez faire tourner physiquement les anneaux pour créer des possibilités de construction presque illimitées. Des graphismes accrocheurs qui le mettent en lien avec les mégalithes de genre à venir tels que Diablo IV et Path of Exile 2. Une base solide comme un claquement satisfaisant et compulsif. Malheureusement, au lieu de se noyer dans le butin caca par les légions des damnés, les joueurs sont actuellement sous un raz de marée d’insectes.

Je joue au Wolcen depuis environ cinq heures maintenant, et je me suis bien amusé. Il y a eu un certain retard sur le serveur et un problème de coupure répétée du son. Mais d’autres joueurs ont eu pire, plongeant le jeu férocement et à plusieurs reprises pour des problèmes qui affectent les chapitres ultérieurs: des fonctionnalités qui font que votre jeu se bloque au lancement, des boss de fin de partie qui se détraquent, des compétences passives qui ne font rien, des monstres de quête qui n’apparaissent pas, les mathématiques des éléments qui ne s’additionnent pas au fil du temps et les serveurs instables qui suppriment les éléments et progressent.

Dans une mise à jour publiée hier, le développeur Wolcen Studio a déclaré qu’il faisait de son mieux «pour résoudre tous ces problèmes le plus rapidement possible» et a temporairement limité la capacité du serveur en ligne afin d’en atténuer certains.

Pour le moment, cependant, il vaut probablement mieux éviter. C’est dommage, car Wolcen est le hot rod d’un jeu gêné par des pièces rouillées et pulvérisées. Son histoire et son cadre – un méli-mélo de connotations sombres et dérivées assez dérivées et de crises de morts-vivants – ne vous feront pas frénétiquement cliquer sur le dialogue pour savoir ce qui se passera ensuite, mais tout est présenté de manière impressionnante. Plus important encore, briser des pinatas à butin ouvert comme un enfant lors d’une fête d’anniversaire occulte sans fin se sent bien, et je me suis rapidement retrouvé impuissant absorbé par le rythme satisfaisant des capacités de mon sorcier.

Dans Wolcen, vous jonglez avec trois ressources: la rage, la volonté et l’endurance. La rage et la volonté sont intimement liées, la rage alimentant les compétences basées sur les attaques et la volonté donnant aux sorts leur jus. Vous pouvez remplir votre rage ou votre volonté d’attaques standard, mais ils réagissent également aux compétences du type opposé. Si vous lancez un sort boule de feu, vous épuiserez la volonté mais vous gagnerez une portion respectable de rage. Cela conduit à un rythme d’habileté unique et rapide qui encourage la variété et la réflexion sur vos pieds. En associant cela à un mécanisme d’esquive (alimenté par l’endurance) et à de puissants ennemis qui télégraphient toujours très légèrement leurs attaques, Wolcen met l’accent sur la partie «action» de la formule ARPG.

Vous découvrirez également de nouvelles capacités à un rythme assez stable tout en vous faufilant et en pillant votre chemin à travers des hordes de monstres, et vous pouvez les apprendre (ou les vendre) à votre guise, qu’elles correspondent ou non à votre équipement actuellement équipé. Ces niveaux augmentent avec l’utilisation et peuvent être modifiés à plusieurs reprises au fil du temps. Par exemple, j’ai commencé par augmenter de 10% les dégâts de mon sort boule de feu, mais après l’avoir encore amélioré, j’ai ajouté un autre modificateur qui réduit ses dégâts de 30% et le divise en deux boules de feu distinctes. Je ne fais que commencer moi aussi, donc j’ai hâte de voir ce qui se passe lorsque je déverrouille des modificateurs qui ajoutent des dégâts d’éclairage, des effets d’explosion et un buff pour moi-même et tous mes alliés.

Ensuite, il y a l’arbre de compétences, qui vous encourage davantage à mélanger les choses. Il est divisé en anneaux, chacun étant interconnecté et représentant différents niveaux de mises à niveau et de capacités de statistiques. La torsion est qu’à tout moment donné, vous pouvez changer la position de n’importe quel anneau de telle sorte que les nœuds de capacité s’alignent différemment. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, utiliser le premier niveau de capacités magiques pour passer à l’un des deuxièmes niveaux de capacités de mêlée ou à distance.

Par exemple, en ce moment, mon sorcier est une sorte de canon en verre, mais je ne suis qu’à quelques nœuds de recevoir un gros coup de pouce à ma statistique de ténacité d’une branche de l’arbre à distance dans laquelle j’ai spéculé après avoir déplacé le premier et le deuxième cercles un peu. Eh bien, en supposant que ce nœud fonctionne en ce moment, de toute façon. Honnêtement, je ne suis pas sûr, ce qui est une mauvaise façon de penser à un jeu qui essaie de m’offrir autant de flexibilité.

Mais même en mettant de côté le spectre imminent de bugs graves, Wolcen prend des décisions qui limitent artificiellement la liberté que ses systèmes encouragent autrement. L’équilibre a tendance à favoriser les constructions de mêlée en ce moment, et les ressources que vous devez dépenser pour réinitialiser l’arbre de compétences sont difficiles à trouver. Le premier problème est réparable, mais le dernier est déroutant étant donné l’étalement écrasant de l’arbre des compétences. Il faut beaucoup d’expérimentation pour trier les hybrides qui vous conviennent et ceux qui ne le sont pas, mais il est difficile de se sentir à l’aise de jouer au savant fou de l’arbre des compétences lorsque vous pourriez vous retrouver coincé pendant plusieurs heures avec une construction loufoque et sous-optimale que vous n’aime même pas jouer.

En d’autres termes, Wolcen a des problèmes. Cela serait excusable s’il venait d’entrer en accès anticipé, mais la semaine dernière a marqué le lancement de sa version 1.0 tant attendue après près de quatre ans d’accès anticipé. En l’état, il est difficile de recommander de le ramasser quand il y a tellement d’entrées beaucoup plus raffinées dans le jeu bondé qui ressemble beaucoup au genre Diablo. À moins que vous n’ayez complètement épuisé Path of Exile, Torchlight II, Grim Dawn, Titan Quest et, bien sûr, Diablo III, alors vous pourriez aussi bien attendre que les partisans de longue date de Wolcen lui donnent le feu vert. Il a un tas de potentiel, mais même après tout ce temps, c’est toujours un diamant fournissant des modificateurs de dégâts élémentaires à l’état brut.

.