Wolcen Lords Of Mayhem arrive-t-il sur Xbox One et PS4 après la sortie du PC? – HITC

Les joueurs Xbox One et PS4 veulent savoir s’il est prévu que Wolcen Lords Of Mayhem soit publié sur consoles après sa sortie complète sur PC.

Wolcen Lords Of Mayhem quitte enfin Early Access sur Steam. L’ARPG de type Diablo est entré en accès anticipé en 2017, ce qui signifie que sa sortie complète est longue. Cependant, comme pour tout jeu passionnant qui n’est disponible que sur PC, de nombreux joueurs de PlayStation 4 et Xbox One veulent naturellement savoir s’il est prévu de le publier sur des consoles à une date ultérieure.

Avec des critiques généralement positives sur Steam, Wolcen Lords Of Mayhem a été surnommé par certains comme le jeu Diablo qu’ils ont toujours voulu. Ce n’est pas un sentiment que tout le monde partagera, mais l’ARPG vaudrait votre temps si vous appréciez des aspects de qualité tels qu’une histoire mature, un gameplay coopératif, des tonnes de butin et l’absence de chaînes en ce qui concerne le développement du personnage.

PC et Steam ont reçu beaucoup de bons jeux tels que Diablo et la série Divinity Original Sin d’abord, mais Wolcen suivra-t-il les pas pour faire la transition de la course principale aux consoles?

Wolcen Lords Of Mayhem arrive-t-il sur Xbox One et PS4?

Il n’y a pas de date de sortie pour Wolcen Lords Of Mayhem sur Xbox One et PS4.

Rien sur une version PS4 ou Xbox One n’a été officiellement annoncé, mais le compte Twitter de Wolcen Lords Of Mayhem a déclaré dans le passé qu’il serait intéressé à le proposer sur la console de Microsoft.

En réponse à une requête Xbox One en 2019, les développeurs ont déclaré qu’ils devaient d’abord terminer le jeu sur PC et qu’ils seraient intéressés si le titre s’avérait assez réussi.

Cela ne garantit pas que le RPG d’action finira par atterrir sur une console ou les deux, mais au moins les développeurs n’ont pas complètement écarté la possibilité.

Wolcen Lords Of Mayhem sera entièrement lancé sur Steam le 13 février.

