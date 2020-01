Wolf Parade, Hayley Williams et plus

Défilé de loups avec défilé de chiensPhoto: Pamela Evelyn & Joseph Yarmush

Il y a beaucoup de musique là-bas. Pour vous aider à réduire le bruit, chaque semaine, l’A.V. Le club rafle A-Sides, cinq versions récentes qui, selon nous, valent votre temps. Vous pouvez les écouter et bien plus sur notre playlist Spotify, et si vous aimez ce que vous entendez, nous vous encourageons à acheter la musique des artistes en vedette directement sur les liens fournis ci-dessous.

[Sub Pop, January 24]

Wolf Parade est revenu en 2017, la gorge crue et les synthés brillants intacts, avec Cry Cry Cry, son premier LP en sept ans. Thin Mind arrive sur la vague de son élan, soutenant le son serré de son prédécesseur tout en incarnant de nouveaux thèmes. «Thin Mind fait référence à la façon dont trop de technologie a réduit notre concentration», explique le claviériste Spencer Krug, faisant écho aux préoccupations de tout millénaire plus âgé qui n’a pas grandi avec Internet. Cette anxiété moderne imprègne ces 10 chansons – “J’aurais pu dormir maintenant”, déplore Dan Boeckner après “avoir regardé l’écran jusqu’à ce que je perde la vue” – et donne également du poids au penchant du groupe pour les envolées fantaisistes. Évoquant le spectre de cette finesse, les dernières minutes de chansons comme «Forest Green» et «Town Square» pivotent dans des instrumentaux tapageurs qui nous transportent de manière passionnante loin de leur point de départ. Mais, même s’ils repoussent les limites thématiques, les forces du groupe restent intactes: Boeckner est toujours un virtuose de la guitare, et la théâtralité que Krug a aiguisée avec Sunset Rubdown et Moonface remue inévitablement l’âme. [Randall Colburn]

[37d03d, January 24]

Ceux qui ont peur de l’un ou des deux mots du «supergroupe folk» ne devraient pas s’échapper trop rapidement de ce trio, qui comprend les auteurs-compositeurs-interprètes Anais Mitchell (le plus connu, curieusement, pour la comédie musicale de Hadestown) et Eric Johnson (le plus connu pour Fruit Bats) avec le producteur Josh Kaufman. Ils se sont réunis pour la première fois pour une de ces performances impromptues que le Festival des Eaux Claires essaie d’encourager, et ont été soutenus par Justin Vernon et Aaron Dessner du National avec une invitation à une résidence d’artiste à Berlin. Les superbes chansons de Bonny Light Horseman sont en grande partie traditionnelles, mais pas de «This Land Is Your Land Variety» – seuls les plus folks des amateurs de folk les reconnaîtront probablement. Ce qui fait que tout semble à la fois anachronique et flambant neuf, avec une ambiance résolument indie qui le pousse quelque part où des gens plus simples refusent d’aller. Cela ne fait pas de mal que les voix de Mitchell et Johnson se fondent absolument l’une dans l’autre, ou que Vernon lui-même apparaisse sur les courtes et douces «Bright Morning Stars», où sa voix grave – heureusement sans effets – se faufile parfaitement. [Josh Modell]

[Atlantic, January 22]

En tant que chanteuse de Paramore, une tenue punk-pop très vénérée, Hayley Williams maîtrise depuis longtemps l’art de canaliser la rage à travers l’indignation lamentable et émouvante. En tant que premier single de son effort solo le plus ambitieux à ce jour, “Simmer” est un départ judicieusement intitulé de ce qui a tant attiré Williams depuis le début. Finies les puissantes mélodies de guitare et les voix vocales pour faire place à une ligne de base tempérée et battante et à une colère dangereusement silencieuse qui s’infiltre sous la surface. Avec “Simmer”, Williams s’aventure à “tracer la ligne entre la colère et la miséricorde” en reconnaissant sa fureur innée sans jamais y succomber complètement, exsudant un contrôle mystérieux qui se reflète dans des refrains mesurés à bout de souffle. C’est un aperçu prometteur des prochains Pétales pour l’armure, et comme la fin de son deuxième couplet – “Si mon enfant avait besoin de protection / D’un baiseur comme cet homme / Je le viderais plus tôt / Parce que rien ne coupe comme une mère” – c’est un délice mordant. [Shannon Miller]

[Cinematic Music Group, January 10]

Le hip-hop, peut-être plus que n’importe quel genre, réfléchit toujours ouvertement à sa propre industrie, que ce soit les jeunes rappeurs qui veulent le faire, les rapper fassent étalage de leur succès, ou d’autres critiquent toujours les hypocrisies du jeu. Mick Jenkins est en grande partie dans ce dernier camp sur son dernier EP, The Circus, un ensemble de titres de mauvaise humeur et sinueux qui fait allusion à la direction du prochain long métrage du Chicago MC. Le flux de Jenkins est tranchant mais invitant dans The Circus et dense de rimes habiles, alors qu’il décrit sa propre place dans ce qui peut être une entreprise hostile (“Same Ol”) et un pays (“Carefree”) pour les jeunes hommes noirs. “Ils veulent juste les crochets, ils m’ont fait combattre la drépanocytose”, raconte-t-il sur “Different Scales”, tout en essayant de se libérer du profilage policier, des gens bidons et de la négativité sur d’autres chansons. Même avec Jenkins sous une forme plus lâche que sur ses précédents albums ambitieux, The Circus vaut le coup. [Kelsey J. Waite]

[Because Music, January 24]

Un nouvel album d’Air n’est pas en préparation, mais les membres du duo français réapprovisionnent continuellement les fournitures sonores. Le deuxième album solo de Nicolas Godin, Concrete And Glass, partage l’ADN avec le synthpop d’Air et utilise l’architecture comme point de départ. Les origines du disque remontent au moment où Godin a été chargé par l’artiste Xavier Veilhan de créer de la musique en réponse à quatre maisons remarquables conçues par des architectes modernistes dans lesquelles Veilhan mettait en scène des expositions. Ces compositions minimalistes sont finement façonnées en un album basé sur l’atmosphère, en partie en ayant présenté des chanteurs, notamment Alexis Taylor de Hot Chip sur le flou «Catch Yourself Falling» et Cola Boyy sur le flottant «The Foundation». Godin lui-même monte sur le vocodeur —Un son de signature pour Air sur la piste de titre qui évoque un sentiment spatial familier qui donne le ton rétro-ambiant élégant pour Concrete And Glass. Un quart de siècle de pratique et Godin a perfectionné l’art de dessiner un bain de son numérique chaleureux. [Lily Moayeri]

