Wonder Festival 2020 apporte de nouveaux figmas et nendoroids Nintendo

Si l’E3 est le plus grand assortiment de nouvelles de jeux vidéo de style Noël à venir chaque année, alors Wonder Festival est l’équivalent de la figurine / statue à collectionner. Deux fois par an, l’événement d’exposition de figurines basé au Japon rassemble des fans et des entreprises de tout le pays. Les humbles amateurs présentent des statues et des kits de figurines uniques fabriqués à la main, tandis que de grandes entreprises annoncent et prévisualisent une variété de statues et de figures à venir produites en masse. Good Smile Company est l’un des plus grands fabricants de figurines de tous, produisant un nombre stupéfiant de produits chaque mois qui transforment nos icônes de jeux vidéo, d’anime et d’Hollywood préférées en tout, d’énormes statues très détaillées aux adorables figures de chibi. Leur présence au dernier Wonder Festival a fourni un aperçu d’une variété de chiffres à venir ou à venir basés sur certaines de nos icônes Nintendo préférées.

La première est une adorable figurine Nendoroid posable représentant les lunettes préférées de tout le monde, portant des lunettes portant la sorcière Bayonetta. La figurine n’est actuellement pas peinte, ce qui signifie qu’elle n’est pas encore prête à être mise en vente, mais le détail de la sculpture suffit à lui seul à faire baver tout fan.

Un autre Nendoroid en cours de réalisation non peint présenté au Wonder Festival 2020 est Yennefer de The Witcher 3: Wild Hunt. Les Nendoroids sont généralement livrés avec une variété d’accessoires supplémentaires, et nous avons un aperçu de l’un des Yennefer dans ce cliché du Nendoroid.

L’un des Nendoroids entièrement peints présentés au Wonder Festival 2020 est celui du héros Luminary de Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, vu ici brandissant son fidèle épée et son bouclier.

Non, ce n’est pas une réplique de taille normale du petit héros de l’action-aventure Nintendo DS Okamiden. Ceci est une petite version Nendoroid mignonne de l’héroïne emblématique d’Okami Amaterasu, levant fièrement la tête alors que de magnifiques flammes jaillissent de son dos.

Au Wonder Festival 2020, Good Smile Company a également annoncé son intention de produire un Nendoroid de Ryza à partir du RPG d’alchimie Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout.

Ils ont également annoncé leur intention de produire des figures des icônes pop Pearl an Marina de Splatoon 2, mais ce ne seront pas de minuscules Nendoroids comme les autres personnages présentés. Au lieu de cela, ceux-ci seront des figures figma correctement proportionnées et entièrement mobiles, qui se vantent d’un prix légèrement plus élevé et d’une sculpture de personnage beaucoup plus précise.

[Source]