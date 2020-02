Wonder Festival 2020 Winter news – Pearl et Marina figmas, Bayonetta Nendoroid, Ryza Nendoroid, plus

Le Wonder Festival 2020 se déroule au Japon aujourd’hui et il nous donne toutes les dernières nouvelles sur les chiffres. Certains tout nouveaux ont été annoncés, d’autres sont présentés en couleur pour la première fois, et quelques-uns reçoivent leurs premiers prototypes.

Voici quelques-uns des faits saillants notables:

– Figmas Pearl et Marina (Splatoon 2)

– Bayonetta Nendoroid

– Héros Nendoroid (Dragon Quest XI)

– Amaterasu Nendoroid (Okami)

– Yennefer Nendoroid (The Witcher 3: Wild Hunt)

– Ryza Nendoroid (Atelier Ryza)

Nous avons des photos montrant ces chiffres ci-dessous.

