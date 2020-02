World of Goo arrivera physiquement à Switch grâce aux Super Rare Games

Peut-être que vous connaissez l’entreprise Super Rare Games pour être en charge de faire des éditions physiques de certains jeux de Nintendo Commutateur Nous ne pensions même pas qu’ils arriveraient dans ce format, comme Evoland: Legendary Edition. Donc, maintenant, ils ont annoncé quel sera leur prochain titre qui arrivera au format physique, et la vérité est qu’il le fera grâce à deux éditions très spéciales qui, sûrement, raviront tous les fans que ce titre La promotion de Tomorrow Corporation a été gagnée pendant toutes ces années, car elle a été mise en vente pour la première fois. Arrive Monde de goo!

World of Goo aura deux éditions physiques sur Nintendo Switch grâce à Super Rare Games

Super Rare Games est en charge, une fois de plus, de nous apporter un autre titre exceptionnel au format physique pour Nintendo Switch, et cette fois celui choisi a été Monde de goo. Ainsi, cette fois, nous aurons deux éditions, dont la principale différence sera l’inclusion ou non d’un Steelbook, et les deux auront le jeu au format physique, une couverture avec une image artistique à l’intérieur, un manuel en couleur et un ensemble de Cartes à collectionner Super Rare Games. Je ne pourrais pas demander plus! Donc, si vous voulez obtenir une copie, il vous suffit de définir une alarme pour 18 h le 20 février 2020 (Heure de la péninsule espagnole) et accédez à la boutique de cette entreprise, car, comme toujours, ce sont des éditions limitées 2000 unités dans le cas de la version avec Steelbook et à 6000 dans le cas de la version normale. Bien sûr, si nous parlons de prix, l’édition Normal vaudra 36,14 €, tandis que celle de l’édition avec Steelbook sera de 57,82 €, auquel vous devrez ajouter le prix d’expédition, qui pour l’Espagne est d’environ 10 €. Bien sûr, un serveur pourrait obtenir une édition d’Evoland: Legendary Edition via cette boutique et peut vous assurer que cela en vaut la peine.

